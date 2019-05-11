عبد الله المري: المشاركة القياسيـة تعكس نجاح «تحدي ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرّح اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، أن المشاركة القياسية في بطولة تحدي ناس الليلي تعكس نجاح البطولة والدورة بشكل عام وتترجم الإقبال المتزايد على هذا النوع من الرياضات الذي أصبح يحظى بشعبية واسعة في دبي، مؤكدا أن جميع مراحل تحدي ناس الليلي جاءت مليئة بالندية والإثارة.

وشهد تحدي ناس الليلي الذي أقيم مساء أول من أمس في فئة الفرق، مشاركة 1000 متسابق ومتسابقة من 52 جنسية مختلفة، بواقع 827 في الفئة المفتوحة و173 في فئة المحترفين منهم 93 لاعباً في 23 فريقاً، و80 لاعبة في 18 فريقاً.

وأثنى اللواء عبد الله خليفة المري على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ورؤية سموه الحكيمة لجعل الدورة ملتقى عائليا وجماهيريا يستقطب مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن دعم سموه للدورة ورعايته الكريمة لها حوّلها إلى حدث رياضي استثنائي وعلامة فارقة في أجندة الرياضة في دبي.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن دورة ند الشبا الرياضية وبفضل تعدد ألعابها وتنوع المشاركين من مختلف الجنسيات، أصبحت تلعب دورا مجتمعيا من خلال ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وقال: أتمنى أن يواصل هذا الحدث تميزه وتطوره، وأن تحقّق تطلعات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باستقطاب كافة الفئات في أجواء رياضية مميزة..

ووجه اللواء عبد الله خليفة المري الشكر إلى كافة الجهات المشاركة في الحدث والداعمة له، ومؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة المنظمة عملت على توفير كافة متطلبات النجاح لهذا الحدث الرياضي.

وتقام الجولة الثانية للتحدي الليلي في فئة الفردي الخميس المقبل وسط توقعات بمشاركة كبيرة نظرا للشعبية المتزايدة لهذا النوع من الرياضات في دبي خلال السنوات الأخيرة.

وبلغت فترة تحضير موقع المنافسات نحو 3 أسابيع، وهو ممتد على مسافة 4.2 كلم، ويضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه منها واحدة المياه المثلجة، وتم تزويده بإضاءة ومسار واضح للمشاركين إلى جانب تواجد خدمات المياه والطعام والإسعاف لضمان كافة احتياجات وأمن وسلامة المشاركين.

وتم استخدام 10 طن من المياه المثلجة، و65 ألف غالون من المياه، و200 كلغ من الحشيش المجفف، و1000 عصا متوهجة لإصدار الإضاءة على المسار المخصص قطعه من قبل المشاركين.