«بادل برو» يعبر في البادل تنس

ضمن فريق «بادل برو» عبوره إلى الدور الثاني في منافسات البادل تنس بفوزه على فريق «لوب تروتيرز» بمجموعتين دون رد، وذلك بواقع مجموعتين دون رد في المباراة الأولى بنتيجة 6-0 و6-0، ومجموعتين دون رد في المباراة الثانية أيضاً، بنتيجة 6-3 و6-4.
وحقق فريق «بادل بود» الفوز على فريق «زاتا» بمباراتين مقابل مباراة واحدة، حيث تفوق «بادل بود» في المباراة الأولى بواقع مجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و6-0، وفي المباراة الثانية تفوق «زاتا» بمجموعتين دون رد، واستعاد «بادل بود» تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 6-1 و6-2، فيما حقق «بادل بود» الفوز في المباراة الثالثة والفاصلة بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1.
وعلى صعيد الفئة المفتوحة للرجال، تفوق الثنائي خوسيه خوان ماتيا وجيرمان زونيغا على محمد الجناحي وسعيد المري بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-0، وهو الانتصار الثاني لهذا الثنائي الذي حقق المفاجأة بالتفوق على الثنائي حامل اللقب المكون من ساندي فاركهارسون وخافيير لوبيز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 7-5 و3-6 و7-5.
وحقق الثنائي بنجامين كاساني وأكزافيه ماسون الفوز على مارتن نوستشي وسيمون راهمان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و7-5 و6-3.