الحسن: كرة السلة تنتشر بشكل واسع عالمياً

أكدت الحكم الدولي في كرة السلة السورية نوال الحسن أن دورة ند الشبا الرياضية باتت من الدورات المعروفة في المنطقة ليس في كرة السلة فقط بل في كل الألعاب داخل وخارج الإمارات، مشيرة إلى أن كرة السلة 3 × 3 انتشرت بشكل كبير بين المجتمع بعد دخولها الدورة للعام الثاني على التوالي، وهو ما ظهر خلال النسختين الماضية والحالية، كما أن اللعبة نفسها تنتشر في العالم بشكل كبير في ظل إقامتها في ملاعب صغيرة، وهناك جهد كبير من مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة للدورة من أجل انتشار اللعبة.

وأوضحت الحسن أن اللعبة المستفيد الأول من إقامتها في دورة ند الشبا لأنها تجذب عدداً كبيراً من اللاعبين بجانب توسيع القاعدة والأهم أن الجميع يعرف قوانينها.