«ديزرت ودبي بولرز» بطلا سلة «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

توج فريق «ديزرت روسس» بلقب بطولة زايد الرياضية الرمضانية لكرة السلة للسيدات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بفوزه على فريق «بي اس اس آي» بنتيجة 16 /‏ 8، في المباراة النهائية التي أقيمت بنادي أبوظبي للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية لهذا العام.

وحقق المركز الثالث فريق «فالكون» بتفوقه على فريق «تربيل» بنتيجة 11 /‏ 6 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وأقيمت مراسم تتويج الفرق الفائزة، بحضور أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من منظمي البطولة ووسط حضور جماهيري نسائي كبير تواجد لمتابعة المباريات.

منافسات الرجال

وعلى صعيد منافسات الرجال، حقق فريق «دبي بولرز» اللقب، بعد تفوقه على فريق «بول آبوف أول» بنتيجة 73 /‏ 61 في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، جاء فريق «أ دي كور» ثالثاً، بتفوقه على فريق «يو اي جي»، بنتيجة 74 /‏ 62، وقام بتتويج الفرق الثلاثة الأولى، حمدان سعيد نجم منتخبنا الوطني لكرة السلة السابق.

كرة الأشبال والناشئين

وشهدت مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات كرة القدم للأشبال تحت 14 سنة والناشئين تحت 16 سنة غزارة تهديفية، إذ شهدت الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت مساء أول من أمس بالخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة تسجيل 38 هدفاً في 4 مباريات.

وكانت ضربة البداية، بمواجهة جمعت بين فريق بني ياس ونظيره شتوتغارت ضمن مسابقة تحت 14 سنة وانتهت لمصلحة بني ياس 1/‏6، وفي المواجهة الثانية أمطر فريق مجلس أبوظبي الرياضي شباك خصمه الأكاديمية الفرنسية بـ 11 هدفاً دون مقابل ليتصدر الترتيب، بفارق الأهداف عن بني ياس.

وعلى صعيد منافسات الناشئين تحت 16 سنة، استطاع فريق مجلس أبوظبي الرياضي اكتساح نظيره فريق شتوتغارت بنتيجة 0/‏8، لينجح في وضع أول ثلاث نقاط في جعبته، بينما شهدت المواجهة الثانية فوز فريق ريال مدريد على شتوتغارت 2 بنتيجة 2/‏5، ليحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف عن مجلس أبوظبي الرياضي صاحب الصدارة.

طائرة الرجال اليوم

وتنطلق مساء اليوم السبت، منافسات كرة الطائرة للرجال، ضمن بطولة زايد الرياضية، بمشاركة 4 فرق قسمت على مجموعتين، تضم الأولى فريق بني ياس وافوك ايلايت، وضمت المجموعة الثانية فريق دائرة قضاء أبوظبي وبيج مارت، وتنطلق المنافسات بمباراتين، حيث يلتقي فريقا بني ياس وافوك ايلايت، ويعقبها لقاء فريقي دائرة قضاء أبوظبي وبيج مارت.

وتتواصل منافسات الرجال غداً، بلقاء الفائز من مباراة المجموعة الأولى والخاسر من الثانية، ويلتقي الفائز من مباراة فريق دائرة قضاء أبوظبي وبيج مارت، مع الخاسر من لقاء بني ياس وافوك ايلايت، وقبل منتصف الليلة، يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تختتم المنافسات وتحديد البطل في الساعة التاسعة من مساء بعد غد.

افتتاح بطولة الملاكمة

وتنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الملاكمة للرجال والسيدات، بصالة نادي الضباط في العاصمة أبوظبي، وتقام على مدار يومين، ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية، وبالتعاون مع اتحاد الملاكمة بمشاركة 60 ملاكماً وملاكمة، تمت تصفيتهم من 100 مشارك ومشاركة، من الذين سجلوا للتنافس في البطولة ويمثلون 14 نادياً محلياً وخليجياً، وتسبق انطلاق منافسات البطولة عملية قياس الأوزان.

والفحص الطبي للمشاركين، وتعقبها القرعة لتحديد المباريات، بمقر اتحاد الملاكمة في أبوظبي، ويشرف على البطولة لجنة فنية من اتحاد الملاكمة برئاسة سلطان المحرمي، ويرأس اللجنة الفنية والتحكيم الدولي عمر صالح الجابري.

شكر

توجه حسن علي الحمادي أمين عام اتحاد الملاكمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرعاية سموه الكريمة لبطولة زايد الرياضية، كما وجه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي على إتاحته الفرصة لاتحاد الملاكمة بالمشاركة في المونديال الرمضاني للمرة العاشرة على التوالي.