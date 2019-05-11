انطلاق بطولة مكتوم بن جمعة للسنوكر في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

انطلقت مساء أمس بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم الرمضانية المفتوحة للسنوكر في نسختها الثانية بنادي الاتحاد بالقوز.

والتي تقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، بمشاركة 37 لاعبا تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتم توزيع اللاعبين المشاركين على 8 مجموعات بواقع 5 لاعبين في المجموعات الأولى، الثالثة، الخامسة، السابعة والثامنة و4 لاعبين في المجموعات الثانية، الرابعة والسادسة، وتبدأ المباريات يومياً في تمام العاشرة مساءً وتشتمل المرحلة الأولى على دوري المجموعات لتحديد المتأهلين لدور الـ 16 بواقع لاعبين اثنين من كل مجموعة وتبدأ بعد ذلك مرحلة خروج الخاسر حتى المباراة النهائية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية وعينية للفائزين مقدمة من راعي البطولة.

وأوضح خالد الخيلي مدير الاتحاد، أن الترتيبات تمت للبطولة بشكل جيد بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيراً إلى فوائد كثيرة تعود على اللعبة من تنظيم هذه البطولة المفتوحة، حيث تتوفر الفرص لظهور لاعبين جدد من الموهوبين في مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات، وتوقع الخيلي تنافسا قويا بين جميع المشاركين سواء في مرحلة المجموعات أو الأدوار الحاسمة في نظام خروج الخاسر. وأشار الخيلي إلى أن البطولة باتت ضمن الأجندة السنوية لاتحاد اللعبة، لا سيما وتوقيتها جيد للاعبين خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن التنافس القوي في نسخة العام الماضي ومشاركة لاعبين المنتخب الوطني فيها انعكس إيجاباً على البطولة، وسيكون التركيز في نسخة هذا العام على ظهور مواهب جديدة من اللاعبين.