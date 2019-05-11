منتخب الناشئين بطلاً للهوكي الخماسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج منتخب الإمارات للهوكي للناشئين، بلقب بطولة الهوكي الخماسي للناشئين، بعد فوزه على فريق مدرسة جيمس 4 – 2، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدارس جيمس في ند الشبا بدبي، بمشاركة 6 فرق، وقدم المنتخب عرضاً قوياً كشف عن مواهب واعدة ستفيد هوكي الإمارات في المستقبل.

وتوّج الفائزين، عتيق جمعة أمين عام اتحاد الهوكي رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، الذي أشاد بما قدمه لاعبو منتخب الإمارات تحت 14 سنة، بقيادة محمد الشربيني مدرب المنتخبات الوطنية بالاتحاد، من أداء قوي أظهر من خلاله اللاعبون تطور مستواهم الفني، رغم حداثة عهدهم باللعبة.

كما أشاد بتألق اللاعبين خالد عتيق، وحمدان أمان، وعبدالله عبد العزيز راشد أحسن لاعب في البطولة، وهداف البطولة ناصر عبدالله جمعة، وقال إنهم قدموا أداءً متميزاً يبشر بمستقبل واعد لهم، مع تدرجهم في صفوف المنتخبات الوطنية للعبة.

وفي بطولة تنشيطية أخرى، أقيمت على ملاعب مدارس جيمس أيضاً، فاز فريق دبي هوكي سنتر بلقب بطولة تحت 16 سنة بعد تغلبه على فريق جيمس مودرن أكاديمي 3 – 1 في المباراة النهائية، وذلك في البطولة التي نظمها الاتحاد ضمن خطة مسابقاته للموسم الرياضي الحالي، وأوضح مدرب المنتخبات محمد الشربيني، أن منتخب 14 سنة، يحقق معدلات سريعة في تطور المستوى الفني للاعبيه، من خلال التدريبات التي تتم بواقع 3 حصص أسبوعياً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تصعيد عدد من اللاعبين الموهوبين، من مرحلة الناشئين، إلى مرحلة منتخب الشباب، ليكون جاهزاً لخوض عدد من الاستحقاقات المقبلة على كل المستويات الدولية.