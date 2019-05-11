كمبرلي بطلة «الاسكيت» في مونديال الرماية

المصدر: تشانغون - البيان الرياضي

توجت الرامية الأمريكية كمبرلي رود، بذهبية بطولة العالم للرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، المقامة حالياً في مدينة تشانغون الكورية الجنوبية، بعد أن جمعت 57 طبقاً في اليوم الختامي للمنافسات أول من أمس، لتأتي في المركز الأول، وتتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020،.

وكانت قد حجزت مكاناً لها في الأولمبياد المقبل، على الميادين نفسها في تشانغون، خلال بطولة العالم العام الماضي، وحلت في المركز الثاني الرامية الإيطالية المخضرمة شيرا برصيد 54 طبقاً لتنال الميدالية الفضية وتتأهل للأولمبياد، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب مواطنتها المخضرمة أيضاً وجمعت 44 طبقاً.

صراع الرجال

وعلى مستوى منافسات الرجال، كانت الصدارة رباعية لرماية «الاسكيت» في اليوم الافتتاحي، بعد أن حقق أربعة رماة العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية (50 من 50 طبقاً)، وهم الكويتي منصور الرشيدي، والذي حصد بطاقة التأهل للأولمبياد في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بمدينة العين، وتساوى معه كل من الأرجنتيني جيل فيدريكو والهندي شيزار شيخا، والنرويجي أريك واتندال، وتلاهم في الترتيب الثاني من المركز الخامس وحتى المركز الـ21 برصيد 49 طبقاً، 17 رامياً لا يوجد بينهم رامٍ عربي واحد.

فيما يتساوى في الرصيد 48 طبقاً 22 رامياً بينهم ثلاثة رماة عرب في مقدمتهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولة الأولى ثم 23 من أصل 25 طبقاً في الجولة الثانية، وحقق محمد حسن الذي بدأ يحقق طفرة في الأداء بدءاً من كأس العالم بالعين 47 طبقاً، وحقق سيف بن فطيس 43 طبقاً، وأما رماة الـ «أم كيو أس» وهما خالد الظريف وسعيد الظريف، فقد حقق الأول طبقاً، بينما حقق الثاني 45 طبقاً، وهي نتيجة جيدة لهما معاً، ونتمنى أن يستمرا دون انقطاع.

مهمة صعبة

وباستعراض نتيجة اليوم الأول، يمكن القول إن مهمة رماتنا صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة، وقد تعلمنا هذا في الرياضة عامة والرماية خاصة، وسوف تستكمل البطولة برماية 75 طبقاً اليوم في ثلاث جولات تحدد الترتيب العام، حيث يتأهل من بين 135 رامياً أفضل ستة رماة للعب في النهائيات لتحديد أصحاب الميداليات الثلاث وأصحاب بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

افتتاح

أقامت اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية بتشانغون حفل افتتاح فلكلوري معبر تميز بالبساطة وحضره عدد كبير من المسؤولين بالاتحاد الدولي للرماية والرياضة الكورية ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من الرماة.