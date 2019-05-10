بطولة مكتوم بن راشد تدشّن نسختها التاسعة بمشاركة 19 فريقاً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق في العاشرة مساء اليوم، منافسات بطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، وتستمر لغاية 21 رمضان الجاري، بمشاركة 19 فريقاً، تم توزيعها على أربع مجموعات، تتنافس للفوز بلقب النسخة التاسعة للبطولة، والمقامة على أرض ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود.

وتأتي هذه البطولة، بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، منظم ومطلق البطولة، وراعيها منذ انطلاقتها بنسختها الأولى عام 2011، والتي تأتي تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد، وأعلنت اللجنة عن رصد جوائز مالية كبيرة للفرق الثلاثة الأولى، إلى جانب الجوائز القيمة للاعبين المميزين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، مساء الثلاثاء الماضي، بالقاعة الكبرى بنادي ضباط شرطة دبي، وكشفت اللجنة خلاله عن كافة تفاصيل البطولة، التي تتوافق مع عام التسامح، وشهد مراسم القرعة، العديد من المسؤولين، إلى جانب المقدم خبير حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الخارجية بشرطة دبي، والملازم أول نادر راشد مدير البطولة، رئيس لجنة التسويق، والملازم أول عبد العزيز الشامسي، وممثلي الفرق المشاركة، والمهتمين بالبطولة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأعلن العميد خالد شهيل، عن تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والتي حظيت بثقة الشيخ محمد بن مكتوم برئاسته، والعقيد علي خلفان المنصوري نائب رئيس اللجنة المنظمة، والعقيد عبيد خلفان الجلاف مدير عام البطولة، والملازم أول نادر راشد مدير البطولة، وصلاح المهيري رئيس اللجنة المالية، وطارق الرميثي رئيس اللجنة الإعلامية.

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة، وقام الملازم أول عبد العزيز الشامسي، والملازم أول نادر راشد مدير البطولة، بشرح قواعد وشروط المشاركة، ونظام اللعب، حيث تشهد البطولة 48 مباراة بكافة أدوارها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بين فرق كل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.



