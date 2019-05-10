3 ألعاب تبدأ منافساتها في بطولة زايد الرياضية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصل بطولة زايد الرياضية منافساتها لليوم الثاني على التوالي اليوم، عندما تنطلق منافسات رياضة الجودو والتي تقام ليوم واحد بأكثر من 250 لاعباً ولاعبة.

كما تنطلق منافسات السباحة والتي تقام بفئات عمرية صغيرة ومختلفة تضم أكثر من 100 مشارك من مختلف إمارات الدولة للتنافس على مدار يومين في الملعب الأولمبي في نادي ضباط القوات المسلحة، كما تبدأ منافسات الرماية اليوم، البطولة التي تقام بشكل سنوي في كل عام بنادي كراكال الواقع بنادي ضباط القوات المسلحة، وتواصل منافسات بطولة كرة القدم تحت 14 عاماً في يومها الثاني.

حيث انطلقت منافساتها مساء أمس بخوض مباراتين، كما أقيمت الجولة الأولى لسباق السيارات الكارتينج والتي تقام منافساتها على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجولة الثانية في السادس عشر من الشهر الجاري والجولة الختامية يوم 23 مايو، واختتمت أيضاً يوم أمس منافسات كرة السلة للرجال التي تقام في الخيمة الرياضية ومنافسات كرة السلة للسيدات التي تقام بنادي أبوظبي للسيدات، منافسات كرة السلة أقيمت في يوم واحد بمثابة النهائيات بعد خوض منافسات التصفيات قبل ثلاثة أيام من الانطلاقة الحقيقية للبطولة.

ومن جانبه أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح الكبير الذي ظلت تحققه بطولة زايد الرياضية الرمضانية السنوية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

والتي بلغت عامها الـ 23 تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم الذين يحرصون على المشاركة في الأولمبياد الرمضاني السنوي، بعد أن شملت البطولة 16 رياضة فردية وجماعية من بينها الجودو الذي يحرص على المشاركة منذ ميلاد البطولة.

وأضاف أن البطولة حققت الكثير من الأهداف الرياضية والاجتماعية والترويجية لدولة الإمارات منذ انطلاقتها الأولى، والتي أصبحت مهرجاناً سنوياً ينتظره عشاق البطولة التي ساهمت في انتشار الكثير من الألعاب الرياضية الحديثة، وسط مشاركة مفتوحة حافلة بتواصل الشباب والرجال والفتيات والسيدات والناشئين بممارسة رياضتهم المفضلة في موقع واحد وتحت مظلة وأهداف البطولة السامية التي نجحت بتوفير أفضل الفرص لتحقيق الكثير من المكتسبات خلال ليالي الشهر الفضيل.

وأضاف الدرعي: أن الرياضة الإماراتية والعربية والدولية ممتنة لرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة المتجددة التي تواصلت نجاحاتها لسنوات مما ساهم في إحداث نقلة رياضية حقيقية، يقر بها كل من شارك في هذه البطولة من قبل من شباب الإمارات ومن الأشقاء والأصدقاء، متمنياً كل النجاح للبطولة السنوية الكبرى وأن تواصل دورها كنافذة تتسع للإبداع والإنجاز والمنافسة الشريفة وتساهم في الارتقاء بمختلف المستويات لكل المشاركين.

واختتم مشيداً بجهود الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تتجدد إقامتها تزامناً مع عام التسامح، على أمل أن تواصل رسالتها لتسهم في إثراء الساحة الرياضية والمجتمعية بما هو جديد ومفيد للرياضة الإماراتية بشكل خاص وللمجتمع الإماراتي بوجه عام.

250 لاعباً ولاعبة

وتتضمن مسابقة الجودو في بطولة زايد الرياضية الرمضانية منافسات 15 وزناً بمعدل 5 أوزان لكل فئة، إذ تحظى منافسات الجودو بمشاركة سنوية واسعة لنجوم اللعبة، وأكملت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات بهدف إنجاح البطولة السنوية، حيث تضمن اللائحة الفنية بدء عملية الميزان اعتباراً من الرابعة من عصر اليوم.

وعند السادسة مساء يغلق باب المشاركة إيذاناً ببدء قرعة المنافسات التي تبدأ في التاسعة مساء بعد إتمام عملية القرعة، ويحق لكل ناد المشاركة بـ24 لاعباً ولاعبه، وفقاً للأوراق الثبوتية، ويعتبر مدير الفريق الشخص المسؤول عن توقيع الكشف الطبي دون تحمل اللجنة المنظمة للبطولة أدنى مسؤولية.

وحددت شروط البطولة مشاركة عدة فئات في التصفيات وتشمل فئات مواليد - 2003 - 2004 - 2002 - في أوزان، 50، 60، 73، تحت 90 وفوق 90 كغم. وتشمل فئة تحت 20 سنة مواليد، 1999، 2001، 2000 والتي شملت أوزان 55، 66، 81، 100، وفوق 100. وأشارت اللائحة الفنية بأنه يسمح لكل لاعب بالمشاركة في وزن واحد فقط من الأوزان المدرجة في البطولة،.

ولا يسمح بمشاركة اللاعب في فئتين عمريتين مختلفتين، وتجرى جميع مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وحددت اللائحة الفنية زمن المباريات حسب كل فئة ما بين 3 و4 دقائق، وتقام منافسات الجودو خلال يوم واحد فقط، حيث سيتم افتتاح البطولة وختامها اليوم على أن يتم تكريم جميع الفائزين بعد ختام النزالات.

65 رامياً ورامية

أما على صعيد منافسات الرماية فتقام في نادي كراكال بنادي ضباط القوات المسلحة بمشاركة 65 رامياً وراميه ليتنافسوا على لقب البطولة التي تقام بشكل سنوي وتلاقي رواجاً كبيراً بسبب ارتفاع حدة المنافسات بين المشاركين الذين يأتون من كل مدن الدولة للتواجد في هذه البطولة بعد أن اكتسبت سمعة كبيرة على مستوى الدولة، وتشهد البطولة بصورة متواصلة بطلاً جديداً في كل عام مما يؤكد قوة المنافسة والتحضير الجيد من قبل الرماة، وتنطلق اليوم منافسات الرجال بمسدس كراكال عيار 9 ملم بريستول لمسافة 10 أمتار.

بينما تنطلق منافسات السيدات في الغد، وتنص قوانين البطولة على إقامة الدور الأول لمسافة 10 أمتار، بينما تقام منافسات الدور الثاني لمسافة 15 متراً بنفس المسدس، وستقام منافسات الرجال للدور الثاني يوم 14 مايو، ومنافسات السيدات 18 مايو، بينما سيتحكم المتنافسون في الدور النهائي لمسافة 20 متراً يوم 21 من الشهر الجاري.

65

أغلق باب المشاركة والتسجيل للرماية مساء أمس بعد أن وصل عدد المسجلين لـ 65 رامياً ورامية، من ضمنهم 34 بفئة الرجال و31 بفئة السيدات، وتشارك الشركات والجهات المدنية المختلفة في هذه البطولة بمشاركة موظفيها، خصوصاً وأن هذه الشركات تعمل دائماً على التواجد والمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة بنادي ضباط القوات المسلحة في ظل استضافة أكثر من ثلاث بطولات رماية على مدار العام تشمل بطولة مؤسسات حكومة أبوظبي وبطولة اليوم الوطني وبطولة زايد الرياضية أيضاً.