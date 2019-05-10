خدمات 5 نجوم في «ناس هب»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يحظى الجمهـور المتواجد بخيمة «ناس هب» بدورة ند الشبا الرياضية بخدمات راقية من فئة 5 نجوم، حيث حرصت اللجنة المنظمة على توفير كل سبل الراحة أثناء متابعة الجمهور لمباريات الدورة أو مباريات دوري أبطال أوروبا، التي قررت اللجنة بثها مباشرة عبر شاشة عملاقة وسط أجواء حماسية بين الجماهير.

وبالإضافة إلى كونها عبارة عن استراحة للجماهير توفّر الخيمة متابعة لأغلب منافسات الدورة، التي تقام بالتوازي في مناطق مختلفة في دبي عبر البث المباشر لقناة دبي الرياضية، كما تضمّ الخيمة عدداً من الألعاب الترفيهية للأطفال والشباب من مختلف الأعمار.

وحضر جمهور غفير بخيمة «ناس هب» أثناء بث مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ثم توتنهام الإنجليزي وأياكس أمستـردام الهولندي.