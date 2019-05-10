مشاركة واسعة في المبارزة الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجمعة، تصفيات بطولة المبارزة، التي تقام بصالة نادي شباب الأهلي دبي، وتتواصل لمدة 3 أيام، على أن تقام النهائيات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي الاثنين المقبل، وذلك وسط توقعات بمواجهات قوية بالنظر لحجم المشاركة الواسعة الذي تجاوز حاجز 200 لاعب ولاعبة خلال الأيام الماضية من الكويت ومصر وإيطاليا وتونس وفرنسا وإيران وهولندا والسعودية وغيرها.

منافسات

وتقام منافسات المبارزة في 5 مسابقات هي بطولة سلاح الايبيه للرجال من المواطنين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبطولة سلاح الايبيه للفتيات من المواطنات ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبطولة سلاح الفلورية للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للفتيات دولي، وطبقاً للجدول الرسمي للمنافسات تبدأ اليوم مسابقة الايبيه للسيدات محلي والإيبيه للرجال دولي، وتقام غداً، مسابقة الفلورية رجال دولي، ويوم الأحد المقبل تقام مسابقة الايبيه للرجال محلي والايبيه للسيدات دولي.

ترتيبات

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية والمشرفة على منافسات المبارزة، اكتمال كافة الترتيبات لهذه البطولة التي ثبتت نفسها بقوة في برنامج الدورة من خلال النجاحات التي حصدتها في النسخة الماضية.

حيث مهدت الطريق أمام لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني لإبراز قدراتهم ومواجهة نخبة من أفضل اللاعبين من حول العالم، كما أنها جذبت اهتماماً عالمياً بالنظر لقيمة الأسماء التي شاركت في الحدث ومنهم الأبطال الذين حصدوا ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية.