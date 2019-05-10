30 مباراة لـ «سلة السيدات» الليلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تشهد منافسات كرة السلة المقامة حالياً بحي التصميم، إقامة 30 مباراة في مسابقات السيدات والشابات الليلة، حيث بدأت المباريات أول من أمس، في فئتي الرجال والناشئين، وتقام بطولة بمشاركة 66 فريقاً، بواقع 21 فريقاً للرجال، و22 للشباب، والسيدات 17 فريقاً، و6 فرق للناشئات.

وأعربت عائشة الجسمي مديرة الفعالية، عن سعادتها بالتجمع الكبير والمشاركة القياسية، وقالت: تلقينا عدداً كبيراً من الفرق للمشاركة في البطولة، وتم تصفيهم إلى 66 فريقاً في الفئات الأربع، وهذا الإقبال دليل على أن رسالة ند الشبا، وصلت إلى كل فئات المجتمع، لأن هذه الفعالية مجتمعية رياضية، الهدف منها ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وتقديم المواهب الصغيرة في هذه اللعبة.