انطلاقة بروح التسامح للكريكيت

المصدر: دبي - خالد المهيري

انطلقت أول من أمس مباريات الكريكيت، والتي تقام للمرة الأولى ضمن الدورة السابعة لبطولة ند الشبا الرياضية بروح التسامح.

واستضافت ملاعب موانئ دبي العالمية للكريكيت بجبل علي فعاليات البطولة، والتي تستمر لغاية 20 مايو الجاري، بمشاركة 24 فريقاً من مختلف إمارات الدولة.

وأكد عبد الله الشيبه مدير سكن الموظفين في ميناء جبل علي، أن لهم الشرف في موانئ دبي العالمية بأن يكون تنظيم مباريات الكريكيت في ملاعب ميناء جبل علي.

وأضاف عبد الله الشيبه في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، أن عام التسامح يشمل جميع الجنسيات، ولذا ليس بغريب أن نشاهد اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن تقوم بإضافة هذه اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى كافة العاملين في ميناء جبل علي وأيضاً الجاليات في الدولة.

ومن جانبه، قال عمر حياة مدير نادي «ون باتس كريكيت» المنظم لفعاليات الكريكيت ضمن دورة ند الشبا الرياضية، «إنها فرصة مميزة أن يتم ضم هذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة إلى قائمة الألعاب الرياضية المدرجة ضمن بطولة «ناس» الرياضية»، مقدماً الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية ومجلس دبي الرياضي.

وأضاف عمر حياة، أن هناك 36 فريقاً أرادوا المشاركة في هذه الفعالية، إلا أنه في نهاية المطاف تم اختيار 24 فريقاً من كافة إمارات الدولة.

وأكد عمر حياة، أن هذه الفعالية مخصصة للهواة الذين يحبون لعبة الكريكيت، لذا فقد كان المجال مفتوحاً للجميع للمشاركة في هذه الفعالية المميزة.

وأضاف عمر حياة، أن ما يميز الفعالية هي تزامنها مع عام التسامح، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من نسيج المجتمع الإماراتي، والذين يرحبون دائماً بكافة المقيمين على أرض الدولة، ورياضاتهم الشعبية التي يمارسونها في بلدانهم.