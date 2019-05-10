«دبي 2021» يقسو على «البركان» بالثلاثة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قسا فريق «دبي 2021»، على نظيره البركان، وتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بواقع (25-20)، قبل أن ينتزع البركان نتيجة الشوط الثاني (25-22)، لكن دبي 2021 عاد بقوة، وانتزع نتيجة الشوطين الآخرين (25-16) ثم (25-20).

وكانت البداية قوية لفريق دبي 2021، عن طريقه لاعبه السعودي أحمد البخيت، بعد تسديده قوية في الثواني الأولى من اللقاء، ليعود البركان ويسجل التعادل سريعاً، ثم نقطة أخرى تقدم بها على دبي 2021، ليتعادل الأخير سريعاً.

واستطاع البركان أن يعود للمباراة، بعد أن كان متأخراً، ليتقدم بنتيجة 6-2، ليتسبب لاعبه نيمانجا في خطأ يتمكن خلاله دبي 2021 من تقليص الفارق.

واستطاع دبي 2021 أن يقلب الطاولة مجدداً ويتقدم بنتيجة 10-7، عن طريق لاعبه الكوبي هرنانديز راموس، الذي كانت له الأفضلية من خلال إرسالاته القوية، وتبادل الطرفان النقاط، مع أفضلية لدبي 2021، حتى نهاية الشوط الأول بتقدمه 25-20.

الشوط الثاني كان أكثر حماسة وندية، خاصة لفريق البركان، بعد أن استطاع أن ينهيه لصالحه بفارق 3 نقاط، وعلى نتيجة 25-22.

وجاءت بداية الشوط الثالث للبركان، لكن «دبي 2021» استطاع العودة وانتزاع نتيجة الشوط بنتيجة 24-16.

في الشوط الرابع، كانت البداية لفريق دبي 2021، الذي وسّع الفارق شيئا فشيئا

لتصبح النتيجة 18-13، وتواصل تبادل النقاط بين الفريقين، حتى أصبحت النتيجة 20-15، ثم 21-15 ثم 21-16، مع أفضلية لدبي 2021، الذي حسم في النهاية نتيجة الشوط 20-25، لينتهي المباراة لفائدته بنتيجة 3-1.