بداية قوية لـ «المفاجأة» في رحلة استعادة لقب «الطائرة»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

حقق «المفاجأة» بطل 2017، بداية ناجحة في رحلة استعادة اللقب في منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بعدما تغلب على فهود زعبيل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، بواقع (25-19) و(26-24) و(26-28) و(25-16) و(15 -12)، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، لحساب الجـولة الأولى من المجموعة الأولى، ليقترب بذلك من المربع الذهبي.

جاءت المباراة متكافئة بداية الشوط الأول، وفرض التعادل نفسه 1-1 و2-2 و3-3 و4-4، قبل أن ينجح المفاجأة في تعميق الفارق إلى نقطتين 6-4، بفضل الضربات الساحقة للمغربي محمد الشحدادي والكوبي بيست استينغو، وواصل المفاجأة تقدمه 8-6 ثم 9-6 و10-6 و11-6.

واستغل المفاجأة ضعف حائط الصد لفريق فهود زعبيل، وتمكّن من تعميق الفارق إلى 7 نقاط (20-13)، وبفضل الإرسالات الناجحة للشحدادي، والدور اللافت لأستينغو، ولبيرو الفريق راشد أحمد، استحوذ على مفاتيح اللعب، وفرض سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول، كما استغل الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها لاعبو فهود زعبيل في خط الدفاع، لينهي الشوط على نتيجة 25-19.

ودخل المفاجأة بقـوة إلى الشوط الثاني، وتمكّن من التقدم 3-1 و4-2، لكن حائط صده ارتكب 3 أخطاء متتالية، استغلها فهود زعبيل لانتزاع الأسبقية لأول مرة في المباراة 5-4 ثم 6-5 و7-6، بفضل الضربات القوية للفرنسي روسارد ثيبو، وتمكن من توسيع الفارق إلى نقطتين 3 مرات متتالية 8-6 و9-7 و10-8، وتحكم في أحداث الشوط بشكل جيد، لكن أخطاءه منحت المفاجأة فرصة تقليل الفارق إلى نقطة وحيدة 10-9 و11-10، إلى أن أدرك التعادل 13-13، ثم قلب النتيجة لصالحه 14-13 و15-14.

ومع تقدم الشوط زاد الحماس بين الفريقين، وفرض التعادل نفسه مرة أخرى، على مستوى النقطة 20-20، وبرز الحشداي مرة أخرى في لقطة تسجيل النقطة 21 بضربة ساحقة، لكن الفرنسي ثيبو أعاد النتيجة إلى التعادل 21-21، وسار الفريقان خطوة بخطوة 22-22 ثم 23-23 و24-24 حتى النهاية، التي جاءت مثيرة، ولكن المفاجأة حسم لفائدته بفضل خبرة لاعبيه الأجانب 26-24.

وجاءت بداية الشوط الثالث مثيرة، على شاكلة نهاية الشوط الثاني، وسيطر عليها التعـادل 2-2 و3-3 و5-5، قبل أن يستغل فهود زعبيل خطأين متتاليين، ويتقدم بنقطتين 7-5، لكن التعادل عاد مرة أخرى للسيطرة على أحداث المباراة 13-13 و15-15 حتى نهاية الشوط 24-24 و25-25 و26-26، إلى أن حسم فهود زعبيل نتيجة الشوط 28-26.

وقدم فهود زعبيل أداء قوياً في الشوط الرابع، وتقدم 10-5 مستغلاً الأخطاء العديدة التي ارتكبها المفاجأة، وفرض سيطرة واضحة، إلى أن أنهى نتيجة الشوط بفارق 9 نقاط (25-16)، ليلجأ الفريقان للعب شوط كسر التعادل، الذي كسبه المفاجأة بنتيجة 15-12، وينهي المباراة (3-2).