«التزلج» يدشّن منافساته بثلاث مسابقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام اليوم، للمرة الأولى ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، فعاليات التزلج على الثلج، التي تدشن انطلاقتها بإقامة 3 مسابقات رئيسية، وهي: التزلج على المنحدرات، التزلج الحر، والتزلج بواسطة الألواح «السكي بوردينج»، ويحتضنها «سكي دبي» في مول الإمارات.

وتنطلق الفعاليات الساعة الثالثة عصراً، حيث تقام منافسات التزلج على المنحدرات التي تتواصل حتى وقت الإفطار، على أن تنطلق في الفترة المسائية منافسات التزلج الحر والسكي بوردينج التي يتوقع أن تتواصل حتى منتصف الليل.

وتم اعتماد 4 فئات في منافسات البطولة بحسب الأعمار، بداية من سن العاشرة فما دون، وسن الـ12 فما دون، وسن الـ16 فما دون، ثم الفئة المفتوحة لجميع الأعمار، وذلك بهدف منح الجميع الفرصة للمشاركة والتنافس في هذا الحدث، وأن يتم التنافس وفق المستويات لإتاحة المجال أمام المواهب الناشئة للبروز في الحدث، إلى جانب الاستفادة من مهارات أصحاب الفئة المفتوحة.

تطلعات

وتأتي إقامة هذا الحدث لمواكبة تطلعات فئة واسعة من المجتمع من عشاق ممارسة هذا النوع من الرياضات، وإبراز التنوع الفريد من نوعه في دبي، التي تقدم للجميع الفرصة لممارسة الرياضات التي يفضلونها سواء في البر أو البحر أو الجو، مع المزيج الرائع من خلال الصحراء والحدائق الخضراء وصولاً إلى الثلج في «سكي دبي» في مول الإمارات الوجهة الرائدة للمقيمين وزوار الدولة من مختلف الجنسيات.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها نقل منافسات التزلج على الثلج في «سكي دبي» عبر الهواء مباشرة من خلال شاشة قنوات دبي الرياضية، وذلك من خلال توفير كاميرات من تقنية «فور جي»، داخل موقع الحدث.