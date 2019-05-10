قدامى مصر والسودان لقاء «الماضي الجميل» في الرمس

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تترقب الجماهير السودانية والمصرية، لقاء الذكريات و«الزمن الجميل» مساء اليوم في نادي الرمس، بين قدامى مصر والسودان، في لقاء يجمع أبرز النجوم في البلدين، في مبادرة من مسؤولي نادي الرمس، على هامش بطولة عبد الله بن جمعة الرمضانية، التي تشهد مشاركة 16 فريقاً، وتتضمن أيضاً بطولة الكرة الطائرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، مشاركة ثلاثي الزمالك عبد الحليم علي «العندليب» والهداف التاريخي للنادي، ومحمد كمونة، وأحمد صالح، إلى جانب نجوم مصر القدامى في الأندية المختلفة في الدولة، في حين يشارك من الجانب السوداني، فيصل العجب نجم المنتخب السوداني، ونادي المريخ، ومهند الطاهر نجم المنتخب السوداني السابق، ونادي الهلال، الملقب بـ «الغزال»، فضلاً عن نجوم الجالية السودانية من القدامى في الأندية المختلفة بالدولة.

وأكد المقدم فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال الترتيبات المقررة للمواجهة الكبيرة بين الأشقاء في مصر والسودان، في أرض الخير والتسامح والمحبة والاحترام، وفي نادي الرمس .

وامتدح المقدم فهد عبد الله بن جمعة، التجاوب المشرف والرائع من لاعبي السودان ومصر، بالمشاركة في المباراة الاستعراضية في نادي الرمس، والتي تمثل الكثير من المعطيات المهمة للجماهير في الأجواء الرمضانية.