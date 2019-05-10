انطلاق «رمضانية» اتحاد الشرطة الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الرمضانية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي ضمن فعاليات عام التسامح، وتشتمل على منافسات سباعيات كرة القدم والمشي والجري لفئات مجتمع وزارة الداخلية من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي والعاملين في مختلف القطاعات المركزية بالوزارة، وذلك على ملاعب كلية الشرطة.

وافتتح العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد منافسات سباعيات كرة القدم التي يشارك فيها ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة، والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة للموارد البشرية (A).

وتضم المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للموارد البشرية (B) وكلية الشرطة، والإدارة العامة للإسناد الأمني، والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات.

وأقيمت مساء أمس أربع مباريات اتسمت بالإثارة والندية والحماس، والمنافسة الشريفة بين جميع المشاركين، بحضور عدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد من كافة إدارات وزارة الداخلية وكلية الشرطة.

وقال العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة، إن تنظيم الاتحاد للدورة الرمضانية تحت شعار «عام التسامح» يأتي إيماناً منه بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة؛ ولما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع العاملين في الوزارة، وضمان الاستعداد ورفع مستوى اللياقة البدنية لجميع منتسبي وزارة الداخلية.

وأكد أن الهدف من هذه الفعاليات ليس حصد المراكز بقدر ما هو تحقيق التواصل الأخوي، وإيجاد نوع من المحبة والألفة، وتعزيز الثقة بقدرات الآخرين، وإرساء قواعد مشتركة لمزيد من التعاون الأخوي في ما بين العاملين في الوزارة، والتنافس الرياضي بين منتسبيها، والإعداد البدني المتميز لهم، مما يسهم بشكل فعال في تطوير قدراتهم الذهنية، وإعدادهم الإعداد الصحيح الذي يؤهلهم لتنفيذ المهام المناطة بهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً ثقته في نجاح اتحاد الشرطة بتنظيم هذه الفعاليات.