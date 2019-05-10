افتتاح بطولة الفرسان الأولى للرماية والسيارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتح جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أول من أمس، بطولة الفرسان الرمضانية الأولى، التي تتضمن منافسات في مجالي الرماية وسباق السيارات، وتستمر لغاية 23 مايو الجاري. وأشاد السويدي، الذي أطلق شارة البدء في منافسات الرماية وسباق السيارات، إيذاناً ببدء المسابقات، بمستوى تنظيم البطولة في دورتها الأولى.

مؤكداً إعجابه بمستوى المرافق الرياضية والخدمات التي يوفرها منتجع الفرسان لمرتاديه، والتي تشمل العديد من الرياضات والأنشطة. وقال: «نتمنى لمنتجع الفرسان، مواصلة الجهود، وتطوير بطولته الرمضانية، لتشمل منافسات في رياضات وألعاب جديدة في الدورات المقبلة».

مؤكداً ثقته بأن منتجع الفرسان، بما يمتلكه من إمكانات ومرافق متطورة، قادر على أن يكون إحدى المؤسسات الرياضية الرائدة، التي تسهم في دعم وتطوير الحركة الرياضية في إمارة أبوظبي. من جهته، قال خليفة الحميري، الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، إن منتجع الفرسان، قام بتنظيم هذه البطولة، حرصاً على تفعيل الأنشطة الرياضية، واستثمار أوقات الفراغ للشباب بالبرامج الرياضية الهادفة، لتنمية روح التنافس والإصرار على النجاح في أوساط المواطنين والمقيمين في أبوظبي، خلال شهر رمضان المبارك. وبدأت أمس منافسات الرماية بمسدس 9 ملليمترات، لمن هم فوق 16 من النساء، على مسافة 10 أمتار.