3000 رياضي يشاركون في بطولة زايد الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي تنطلق بطولة زايد الرياضية الرمضانية بنسختها الـ 23 اليوم بمشاركة 3000 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 68 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في 16 لعبة هي كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والجودو والمواي تاي والجوجيتسو والرماية ورماية القوس والدواثلون وسباق السيارات وهوكي الجليد والشطرنج والجمباز والسباحة، تقام في خمسة مواقع مختلفة في نادي ضباط القوات المسلحة الذي يستضيف 10 لعبات ونادي أبوظبي للسيدات وحلبة مرسى ياس وصالة أبوظبي للرياضات الجليدية وملعب الكريكت في أبوظبي.

وتنطلق اليوم ثلاث منافسات تتمثل في كرة السلة للرجال والسيدات وكرة القدم تحت 14 عاماً وسباق السيارات، وتقام منافسات كرة السلة للرجال وكرة القدم تحت 14 عاماً في نادي ضباط القوات المسلحة، بينما يستضيف نادي أبوظبي للسيدات منافسات كرة السلة للسيدات، وتنطلق منافسات سباق السيارات في حلبة مرسى ياس.

فخر واعتزاز

من جانبه أكد الفريق الركن «م» محمد هلال سرور الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، عن فخره واعتزازه بتنظيم بطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي بالتزامن مع عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليُشكّل امتداداً لعام زايد الخير وإبرازاً لنهجه الإنساني الراسخ الذي حرص على غرسه في مجتمع الإمارات، لنحصد ثماره بأروع صوره ومظاهره.

أضاف: «تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن، والأمر المُميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق، وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بثقافة التسامح التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية التي تشكل أساساً مُستداماً ومتيناً لمجتمع يرفل بالسعادة، والمحبة، والتآخي والتآلف بين الجميع».

الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص كافة فعاليات ومسابقات البطولة اعتباراً من العام الماضي تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعزيزاً لإرثه الغني الذي تركه لتستفيد منه كافة الأجيال القادمة. وتُعدّ الرياضة واحدة من أبرز المجالات التي تعكس الصورة الحضارية للتسامح الإماراتي، وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحب الرياضة بمختلف أنواعها، وأسفرت استراتيجياته ومساهماته بشكل واضح في التطور الشامل والمُستدام للمجال الرياضي داخل الدولة.

تحت 14

تدشن كرة القدم تحت 14 سنة منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية والتي تنطلق رسمياً اليوم في نسختها الثالثة والعشرين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي في 16 لعبة رياضية مختلفة بمشاركة تصل إلى نحو 2750 رياضياً ورياضية، وكانت قرعة منافسات كرة القدم التي أجريت مؤخراً قد أسفرت عن مشاركة 4 فرق في مسابقة الأشبال تحت 14 عاماً، وهي فرق مجلس أبوظبي والمدرسة الفرنسية وبني ياس وشتوتغارت.

وتبدأ ضربة البداية اليوم بمواجهتين في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة التي تستضيف منافسات كرة القدم الرجال والسيدات والناشئين، إذ يلعب فريق مجلس أبوظبي مع فريق المدرسة الفرنسية في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم، بينما تجمع المواجهة الثانية في نفس التوقيت بين فريق بني ياس وفريق شتوتغارت، ويقضي نظام منافسات كرة القدم تحت 14 سنة لعب دوري من دور واحد على أن يحصل على كأس البطولة الفريق الأكثر حصداً للنقاط، وتتواصل منافسات بطولة تحت 14 عاماً لثلاثة أيام، حيث تختتم منافساتها السبت القادم، ويأتي الهدف من تنظيم بطولة الأشبال لإعطاء الفرصة للصغار من أجل المنافسة والمشاركة في بطولة زايد الرياضية خصوصاً في هذا العام عندما نظمت البطولة منافسات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً للرجال والسيدات.

وعلى صعيد منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة فقد تقرر مشاركة 6 فرق هي مجلس أبوظبي وشتوتغارت 1 وشتوتغارت 2 وريال مدريد والمدرسة الفرنسية وبني ياس، إذ تنطلق مباريات البطولة اعتباراً من اليوم الخميس بالخيمة الرمضانية، حيث يلعب مجلس أبوظبي مع شتوتغارت 1 في الساعة الحادية عشرة مساء، ويلعب ريال مدريد مع شتوتغارت 2 في الثانية عشرة مساءً، وتستكمل مباريات البطولة غداً بمواجهتي مجلس أبوظبي وشتوتغارت 1 والمدرسة الفرنسية مع بني ياس، حيث من المنتظر أن تستمر منافسات كرة القدم تحت 16 سنة حتى يوم 18 مايو الجاري.

16 لعبة في 5 مواقع

يحتضن نادي ضباط القوات المسلحة 16 لعبة في 5 مواقع مختلفة، حيث تقام 10 رياضات بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة هي كرة القدم للرجال والأطفال تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، بالإضافة لمنافسات السيدات، وستقام منافسات الرجال والسيدات في الخيمة الرمضانية، بينما ستجرى منافسات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في ملعب المضمار، وتستضيف الخيمة منافسات الطائرة والجوجيتسو والجودو والمواي تاي وكرة الطاولة، بالإضافة للسلة، فيما تستضيف صالة مزيد الشطرنج والمقطع للجمباز، فيما يستضيف نادي كراكال منافسات الرماية، وتستضيف حلبة ياس سباق السيارات «الكارتينغ» وسباق «الدواثلون»، ونادي أبوظبي للسيدات منافستين هما السلة وكرة اليد، وملعب الكريكت لرماية القوس، وتقام منافسات هوكي الجليد في مدينة زايد الرياضية.