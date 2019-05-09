«فيكتوري تيم» و«أبوظبي» يتأهبان لمونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد فريق الفيكتوري تيم متصدر عرش بطولة العالم للدراجات المائية 2018 لبدء منافسات مونديال 2019 بفئة محترفي جي بي 1، بقيادة بطل العالم ثماني مرات النمساوي كيفين رايتير.

وتضم بطولة العالم للدراجات المائية في نسختها الحالية خمس منافسات عالمية تبدأها منتصف شهر مايو في البرتغال، وبعدها في المدينة الإيطالية أولمبيا، ومن ثمة تنتقل المنافسات لأكبر الدول في شرق آسيا في كل من الصين والهند، لتنتهي جولة البطولة في منتصف شهر ديسمبر 2019 بإمارة الشارقة.

دراجة إماراتية

وتأتي مشاركة فريق الفيكتوري تيم بدراجة رقم 90 التي تصدرت منافسات البطولة في نسختها الماضية، وهي دراجة إماراتية 100% من تصميم وتصنيع مؤسسة الفيكتوري تيم.

ووصف حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، مشاركة الفريق بالنسخة الجديدة 2019 بدراجة إماراتية 100% بحثًا عن تكرار اللقب السنة الثانية على التوالي هو هدف الفريق الأول والأساسي من المشاركة ببطولة العالم للدراجات المائية.

وأشاد بن حريز بالتجهيزات الجبارة التي قام بها الفريق وجميع العاملين والمختصين من أجل تمثيل دولة الإمارات بالمحفل الرياضي العالمي بصورة مشرفة تليق ببطل النسخة السابقة وشكر القيادة الرشيدة وحكومة دبي على الدعم اللامحدود للمؤسسة والفريق.

وأضاف: «الفريق يعمل من أجل تمثيل دولة الإمارات ومواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية التي يضيفها الفيكتوري تيم على صرح إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضات البحرية».

وأعلن البطل العالمي والمتسابق النمساوي كيفين رايتير قائد الدراجة المائية رقم 90 وبطل العالم لـ 8 مرات تحديه للجميع واستعداده الكامل للبطولة في موسمها الجديد وأنه يشارك وهدفه الأول هو المحافظة على اللقب للسنة الثانية على التوالي.

وشكر كيفين رايتير مؤسسة الفيكتوري تيم متمثله بمجلس الإدارة والفريق المهني وأكد البطل جاهزيته للتحدي وأنه قادر على المحافظة على اللقب وتقديم المزيد من الإنجازات لمؤسسة الفيكتوري تيم وللفريق المصاحب له والذي هو السر الأكبر خلف كل نجاح يحققه.

مغادرة

وللمشاركة في البطولة ذاتها غادرت مساء أمس بعثة فريق أبوظبي إلى مدينة بورتيماو في البرتغال، ويشارك الفريق الإماراتي بأكثر من طموح في نفس التوقيت، حيث يحمل مهمة وطموحات الحفاظ على لقب البطولة عن فئة الحركات الاستعراضية والذي حققه بطل الفريق راشد الملا في الموسم الماضي وبالعلامة الكاملة، بالإضافة إلى مشاركة نجم الفريق راشد الطاير في فئة جالس جي بي 1 وأيضاً مشاركة البطل الشاب سلمان العوضي في فئة سكي جي بي.

ويعيش فريق أبوظبي انتعاش ونشوة الفوز بأحد الألقاب المهمة في البطولات البحرية قبل أقل من أسبوع من الآن، حيث حقق لقب السباق الكلاسيكي في جولة روان الفرنسية لقيادة زوارق الفورمولا2 والذي كان راشد الطاير أحد أبطاله، حيث حقق اللقب عبر الزورق أبوظبي 35 مع زملائه، ويشارك الطاير في أقل من أسبوع في أوروبا وفي البرتغال طمعاً في المنافسة على لقب آخر وفئة مغايرة تماماً، حيث يتسلح الفريق بالمعنوية العالية التي تحققت قبل أيام قليلة في روان.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة مع التسجيل الرسمي والفحص الفني المعتاد اليوم، ثم بدء التجارب الحرة وسباق أفضل زمن للمشاركين يوم غد في المنافسة، وسيكون التحدي حاضراً وبقوة يوم السبت حيث تختتم المنافسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت البرتغال خلال اليومين الأخيرين.

وكان فريق أبوظبي قد أحرز لقب الحركات الاستعراضية في الموسم الماضي وللمرة الأولى عن طريق بطله راشد الملا والذي وصل إلى العلامة الكاملة بإحراز المركز الأول في كل جولة شارك من خلالها، وأيضاً في كل مرحلة من مراحل الجولة التي تقسم إلى مرحلتين وبالتالي يمتلك الآن حظوظاً أكبر وأوفر في هذا الموسم من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.