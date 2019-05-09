«الصقور» يتألقون في كأس ألعاب القوى

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات، المراكز الأولى في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، على مستوى السيدات والناشئين، وقد حصد الفريق ميداليات ملونة بقيادة المدرب هادي محمد كريم، وكانت نتائج البطولة، حيث حصل فريق الناشئات على 8 ميداليات منوعة، منها 7 ذهبية، 1 برونزية، كما فاز فريق الناشئات بالمركز الأول في سباق التتابع على مستوى الدولة، حيث حققت مهرة سيف أحمد، المركز الأول في الوثب الطويل، ومايا ميرزا المركز الأول في الوثب العالي، والأولى في التتابع، وعائشة حميد المركز الأول في 800 م، والأولى في التتابع، وماريا ميرزا المركز الأول في التتابع، والثانية في 800 م، وعائشة محمد ضبعون المركز الأول في التتابع.

وأما على صعيد الناشئين، فقد حقق اللاعب راشد أحمد راشد الوصيف في مسابقة 100 م ح، وفاز كذلك بالوصيف في مسابقة 100 م، وحقق محمد أحمد طه، ثاني الوثب العالي في سباق 400 م ح، كما فاز حسن حبيب بالمركز الثاني في مسابقه الوثب الثلاثي، وقد حقق اللاعب سيف خليل المركز الثالث في مسابقه الوثب الطويل.