«الكارتينغ» ينطلق على مضمار ياس

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة «كارت زون ياس» لسيارات الكارتينغ، التي تدخل ضمن فعاليات بطولة زايد الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة للمرة الأولى في هذه البطولة، التي تشد انتباه نسبة كبيرة من الشباب في الدولة، لما تحمله من إثارة وحماس للمنافسة، ويشارك في البطولة 20 فريقاً من مختلف الأعمار.

وتقام المنافسات على ثلاث جولات، تبدأ اليوم، بينما تنطلق الجولة الثانية الخميس المقبل، ثم تختتم بالجولة الثالثة الأخيرة في الثالث والعشرين من مايو الجاري، ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 25 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 15 ألف درهم، والثالث على ثمانية آلاف درهم.