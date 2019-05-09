داود الهاجري: إضافة للقطاع الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن دورة ند الشبا الرياضية باتت حدثاً مهماً ينتظره الجميع كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وتضم عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين، وبها عدد كبير من البطولات، والتحديات قوية بين جميع المشاركين، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، ولعل النجاحات التي تحققها من عام إلى آخر يأتي بفضل التوجيهات والدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد تطورت الدورة من عام إلى آخر حتى وصلت لهذه المرحلة الرائعة في النسخة السابعة.

وأوضح أن بطولة ناس تجمع الصغار والكبار سواء في الملعب أو المدرجات، والحضور الجماهيري مميز، كما أن مجمع ند الشبا شكل إضافة كبيرة للقطاع الرياضي، منوها إلى أن رعاية بلدية دبي للحدث من اجل دعم الحدث الكبير ونفخر أن نكون من رعاة الحدث ونشارك فيه من خلال موظفي بلدية دبي الذين سيشاركون في أكثر من مسابقة وبطولة، مشيرا إلى أن بلدية دبي اعتادت المشاركة في كل الأنشطة الرياضية المجتمعية.

وصرح مدير عام بلدية دبي أن دورة ند الشبا أصبحت دورة عالمية بامتياز، حيث تشهد مشاركة قياسية لعديد الجنسيات، سواء المقيمة في الدولة أو من خارجها في مختلف الألعاب، وقال: الدورة تطورت بشكل كبير ومن عام لآخر تشهد ألعابا رياضية جديدة وشعبيتها في تزايد مستمرّ بفضل تنوعها.