مصر تكسب كازاخستان في «طائرة الجلوس»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كسب المنتخب المصري نظيره الكازاخستاني (3-1) في المباراة الاستعراضية للكرة الطائرة جلوس، التي جمعتهما ضمن حفل افتتاح النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية.

ودخل المنتخب المصري بقوة إلى المباراة، وتمكن من انتزاع نتيجة الشوط الأول 25-15، ورغم عودة كازاخستان في الشوط الثاني وفوزه به 25-23 إلا أن الفراعنة عادوا بقوة وفرضوا سيطرة واضحة على بقية مجريات المباراة وتمكنوا من الفوز بالشوط الثالث 25-22 ثم بالشوط الرابع 25-23.

وأكدت المباراة السمعة الطيبة التي يحظى بها المنتخب المصري على الصعيد العالمي، حيث سبق له التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد البرازيل، والمركز السادس في بطولة العالم. وأشاد طاهر البهائي مدرب منتخب مصر لكرة الطائرة وضع الجلوس لأصحاب الهمم بمستوى دورة ند الشبا الرياضية.