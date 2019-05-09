صلاح تهلك: بيئة جاذبة لكل الناس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرّح صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية، بسوق دبي الحرة، أن دورة ند الشبا الرياضية أوجدت بيئة جاذبة لكل الناس لممارسة الرياضة وللشركات لرعايتها بفضل تطورها وتعدد ألعابها وجمهورها من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن سوق دبي الحرة تفخر باعتبارها أحد رعاة الدورة منذ سنوات والمشاركة في فعالياتها في بعض الرياضات مثل كرة السلة والدراجات الهوائية، خصوصا أن سوق دبي الحرة تضم 6200 موظف من 55 دولة، وهي تحرص على أن توفر لهم بيئة صحية ومجتمعية مناسبة.

تشجيع

وقال: نركز في مؤسستنا على التشجيع على ممارسة الرياضة وهي الهدف الرئيسي من دورة ند الشبا التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، منذ 7 سنوات، ونجحت بفضل رؤية سموه وتوجيهاته أن تكون إحدى أفضل الدورات الرياضية في المنطقة.

تأكيد

وأكد صلاح تهلك أن سوق دبي الحرة تنظر إلى الرياضة من زوايا مختلفة وتعتبرها بالإضافة إلى كونها أسلوب حياة أنها وسيلة إلى الوصول إلى العالم، ولذلك تقوم بتنظيم بطولات ورعاية رياضات مختلفة، سواء في الإمارات أو خارجها، وفي مقدمتها بطولة سوق دبي الحرة للتنس المصنفة من بين أقوى البطولات في العالم.

هدف

وقال: تسعى مؤسستنا لإظهار مطار دبي وعلامتها التجارية عالميا، وبما أن الرياضة تدخل كل بيت ومدينة ركزنا على دعمها، اختيارنا الأول التنس لانتشارها الواسع وشعبيتها في كل الـدول، وبطولة سوق دبي الحرة يشاهدها سنويا مليار مشاهد حول العالم، عندما فاز السويسري روجيه فيدرر باللقب رقم 100 في دبي، وصورته وهو يحمل هذا الرقم اكتسحت العالم وتم تداولها بالملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.