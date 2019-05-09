بن غليطة: عوامل عديدة وراء نجاحها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثنى مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على النجاح المبهر الذي تحققه دورة ند الشبا سنويا بفضل تعدد ألعابها والإقبال على المشاركة فيها من مختلف الأعمار والجنسيات، موجها الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه للدورة ولكل الرياضيين، وقال: أصبحت دورة ند الشبا كرنفالا عائليا ينتظره مجتمع دولة الإمارات للمشاركة فيه، ووصول عدد اللاعبين إلى 6500 يؤكد تطورها ونجاحها في استقطاب مختلف الفئات والجنسيات خاصة بضم ألعاب جديدة تحظى بشعبية واسعة بين الجاليات مثل التزلج على الجليد والكريكت، وهي خطوة جيدة لإشراك كافة شرائح المجتمع.

وأوضح بن غليطة أن نوعية الألعاب المختارة بدقة والتنظيم الرائع ومجموع الجوائز البالغ قيمتها 6 ملايين درهم والدعوة المفتوحة للجميع كلها عوامل ساهمت في نجاح الدورة وجعلها أكثر استقطابا للمشاركين وأكثر شعبية، مشيرا إلى أنها تساهم في نشر السعادة بين فئات المجتمع وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واتخاذها كأسلوب حياة، وقال: رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، للدورة وحضوره باستمرار لمتابعة المنافسات من أهم العوامل التي ساهمت أيضا في نجاح الدورة، بالإضافة إلى تزامنها مع الشهر المبارك لما فيه من روح إيجابية.

وصرح بن غليطة أن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من الدورة التي تعدّ فرصة لهم للاندماج في المجتمع وإثبات قدرتهم على التحدي.

كما ثمن رئيس اتحاد الكرة الدور الإيجابي للدورة في الارتقاء برياضة الإمارات من خلال اكتشاف المواهب وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، متمنياً لكل المشاركين وللجنة المنظمة التوفيق والنجاح.