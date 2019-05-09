«إلهام الأجيال».. قصّة مبهرة تحكي الحلم والتسامح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

جاء حفل افتتاح النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية مبهراً يحكي الحلم والتسامح، وما يحظى به أصحاب الهمم من رعاية واهتمام من خلال فقرات متنوعة حملت عنوان «إلهام الأجيال» لإبراز الأهداف الرئيسية التي أطلقت من أجلها الدورة بدعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحضر الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس بمجمع ند الشبا الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنيـة، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وأبرز الحفل الأثر الذي تركته الدورة في المجتمع لممارسة الرياضة والتألق في ميادينها من خلال قصة طفل صغير يتابع إنجازات الأبطال ويعقد العزم على أن يكون بطلا رياضيا في المستقبل، كما تم عرض لقطات من النسخ السابقة للدورة تظهر إنجازات الأبطال وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي للمنافسات لتشجيع الرياضيين وتحفيزهم وتكريمهم، مع رعاية خاصة للرياضيين من أصحاب الهمم، وتم استعراض الرياضات التي يتضمنها برنامج المنافسات بمشاركة رياضيين ومؤدين ساهموا في تقديم لوحة فنية جميلة جمعت بين إبهار الصوت والضوء والأداء.

وتصدر الطفل حسين يوسف لاعب ناشئي نادي الوصل الملقب بـ«ميسي الإمارات»، فقرات الحفل، بفواصل من مهاراته الكروية، إلى جانب سرده لطموحاته بالسير على خطى الإبداع والتفوق في مشواره الرياضي على المدى البعيد.

وقام كبار الحضور يتقدمهم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ومعالي حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وداود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسامي القمزي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، والشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بزيارة خيمة ناس «ناس هب»، واطلعوا على أجنحة الشركات والمؤسسات الراعية ومنطقة ألعاب الجمهور والخدمات المقدمة لهم، والمتجر الرسمي لبيع الملابس والهدايا الرسمية ومنطقة مشاريع الشباب.

وأجمع الحضور على أن الحفل جاء معبراً عن أهمية الدورة التي تقوم بدور رائد على الصعيد المجتمعي، إلى جانب كونها ملتقى للجميع خلال الشهر الفضيل.

وأكد معالي حميد القطامي أن حفل افتتاح النسخة السابعة لدورة ند الشبا جاء مبهراً، وأن مشاركة أصحاب الهمم تؤكد تكامل المجتمع، مشيراً إلى أن الدورة ومن خلال عدد الألعاب والمشاركين دخلت مرحلة جديدة في تاريخها من ناحية تطورها وتنوع فعالياتها الشاملة لمختلف فئات المجتمع، ما يعزز ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضي.

وأوضح القطامي أن دورة ند الشبا ساهمت في بروز بعض الرياضات وزيادة شعبيتها، وأن الحضور الجماهيري الكبير منح الدورة تميزا وجعلها في مقدمة الفعاليات الرياضية، وقال: بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، حققت الدورة نجاحات عديدة ومكاسب رياضية ومجتمعية كما أصبحت تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ما يؤكد تطور مستواها، ونحن نفتخر لما وصلت إليه من مكانة في المجتمع والسمعة الجيدة التي اكتسبتها، داخل وخارج الدولة، وهي إضافة للرياضة الإماراتية.