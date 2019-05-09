جمهور غفير يتابع دوري الأبطال في خيمة «ناس هب»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

حضر جمهور غفير لمتابعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في خيمة «ناس هب» بدورة ند الشبا الرياضية، من خلال شاشة عملاقة، في أجواء حماسية وممتعة.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، قد قامت بعرض نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على شاشات عرض عملاقة، حيث لاقت التجربة نجاحاً لافتاً، ما دعاها إلى إعادة التجربة مرة أخرى هذا الموسم، مع نصف النهائي.

وشهدت الخيمة تجربة رياضية لافتة أيضاً لجميع الحضور، وذلك من قبل الجهات والشركات الموجودة بها، من أجل دعم الجماهير، حيث أتيحت لهم الفرصة من أجل ممارسة العديد من الرياضات المختلفة مجاناً.