حسن المزروعي: الحدث يترجم توجهات قيادتنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ألقى حسن المزروعي، مدير الدورة، كلمة اللجنة المنظمة، التي قال فيها: أهلاً ومرحباً بكم في دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان من كل عام تحت رعاية وبدعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي نشهد معاً في افتتاح نسختها السابعة التي ستكون الأكبر في عدد الرياضات وعدد المشاركين، وفي عدد ونوعية الفعاليات المصاحبة.

الطاقة الإيجابية

وأضاف: من هذا الصرح الرياضي انطلقت دورة ند الشبا الرياضية قبل 7 سنوات تحت شعار «قدرات لا حدود لها» لتترجم توجهات قيادة رشيدة تضع الرياضة في مقدمة اهتماماتها باعتبارها أسلوب حياة ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية، ولتحقق أهدافاً عديدة رياضية ومجتمعية حتى أصبحت الحدث الرياضي المجتمعي الأهم في هذا الشهر الفضيل.

تواصل

وتابع: ويسرنا أن تواصل الدورة نموها في كل عام حتى بلغ عدد المشاركين في نسخها الست الماضية 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات إلى جانب أكثر من 6500 رياضي ورياضية من داخل وخارج الدولة يشاركون في النسخة الحالية التي يصل مجموع الجوائز المالية فيها إلى 6 ملايين درهم، كما ارتفع عدد الرياضات إلى 13 رياضة بعد إضافة الكريكت والتزلج على الثلج إلى برنامج المنافسات، كما تواصل الدورة دعم فئة أصحاب الهمم من خلال المنافسات الرسمية وأيضاً من خلال المباراة الاستعراضية بالكرة الطائرة من وضع الجلوس التي أعقبت حفل الافتتاح وتقدم لأول مرة وجمعت اثنين من أفضل المنتخبات عالمياً هما منتخب مصر وكازاخستان.

البصمة الرياضية

وأوضح المزروعي، أن الدورة تشهد هذا العام إضافة مهمة للقطاع الرياضي تتمثل في جائزة البصمة الرياضية التي سيتم تقديمها ضمن جوائز وطني الإمارات بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات وتمنح لأصحاب الإسهامات والبصمات لدعم القطاع الرياضي من الأفراد والمؤسسات وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

نجاح

وختم حديثه، قائلاً: إن النجاح الذي حققته الدورة ما كان ليتحقق لولا وجود فريق عمل قادر على ترجمة رؤية وتوجيهات سمو راعي الدورة وتظافر جميع الجهود لإنجاح العمل من مختلف الجهات المتعاونة، وكذلك حرص المؤسسات الوطنية على رعايتها، وفي مقدمتها: مؤسسة ميدان، سوق دبي الحرة، بلدية دبي، موانئ دبي العالمية، الطاير للسيارات، هيئة دبي للطرق والمواصلات، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، شركة نون، البداد للخيم، أكوافينا، قناة دبي الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية ومنصة نبض وشبكة الإذاعة العربية، فلهم منا كل التقدير على مشاركتهم لنا ورعايتهم التي تؤكد حرصهم على دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية الموجهة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.