سعيد حارب: الدورة تتوسع لتلبية كل الأذواق

المصدر: دبي-البيان الرياضي

صرح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن دورة ند الشبا حدث رياضي مجتمعي، ينتظره كل الناس سنوياً، لأنه منهم وإليهم، وقال: الدورة أرست مفاهيم كثيرة في الرياضة، وولدت كبيرة، بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وحضور سموه باستمرار لمتابعة المنافسات، وتوجيهاته التي قادت الدورة لتكون في مقدم الفعاليات الرياضية ضمن أجندة دبي، كما أن إقامتها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، جعلها مميزة.

وأضاف: تعززت الدورة بإضافة لعبتين جديدتين، التزلج على الجليد والكريكت، ما يعني أنها في توسع مستمرّ، لتلبية كل الأذواق، ولتكون شاملة، حيث تضم الرياضات الفردية والجماعية، وكذلك رياضات التحدي، التي لم نكن نتوقع أن تشهد مثل هذا الإقبال الكبير، سواء على صعيد الفرق أو الفردي، كما تهتم الدورة بأصحاب الهمم.

وأكد سعيد حارب، أن وصول عدد المشاركين إلى 6500، يؤكد نجاح الدورة في تحقيق أهدافها، كواحدة من المبادرات المجتمعية لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وهو هدف استراتيجي في خطة مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى زيادة عدد الألعاب ساهم في تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين، وأضاف قائلاً: وصلت الدورة إلى نسختها السابعة، ومن عام إلى آخر تزداد تطوراً على كافة المستويات، تنظيمياً وفنياً، ومن الطبيعي أن يصل العدد إلى 6500، بعدما كان العام الماضي 6000، وقبل 5000، هذه الأرقام تعكس مكانة الدورة في مجتمعنا.