عمومية طارئة لاتحاد الكرة لاعتماد لائحة الانتخابات

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يُعِدّ لائحة جديدة لانتخاب مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية المقبلة، وتتضمن اللائحة الجديدة مقترحين سيُعرضان على جمعية عمومية طارئة تتم دعوتها خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر على أقصى تقدير، لاختيار أحدهما وإقراره بشكل رسمي، ليتم إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل وفق اللائحة الجديدة.

ويتضمن المقترح الأول انتخاب رئيس ونائب، خلاف منصب النائب الذي سيُسنَد إلى رئيس رابطة المحترفين الإماراتية في حال إشهارها مرة أخرى في الأيام المقبلة، ليكون هناك نائبان لرئيس مجلس الإدارة وعنصر نسائي، وانتخاب 7 أعضاء، على أن يتم اختيار عضوين من أصحاب الخبرات التخصصية بالتعيين من قِبل رئيس المجلس بعد الانتخاب ويحق لهما التصويت.

أما المقترح الثاني الخاص بالوزن التصويتي، فيقضي بتصنيف الأندية حسب حجم النشاط الممارَس في اللعبة.