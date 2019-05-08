23 دولة تدشن بطولة شطرنج «الوفاء لزايد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُفتتح مساء اليوم، بطولة «الوفاء لزايد 2019»، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن أنشطته في (عام التسامح)، واحتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

ومن المعروف أن البطولة ينظمها النادي سنوياً عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتنطلق منافساتها الليلة وتستمر حتى 12 مايو الجاري، بمشاركة 23 دولة يمثلها عدد من الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليون ولاعبون من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقد بلغ عدد اللاعبين المشاركين المسجلين رسمياً 126 لاعباً ولاعبة قبل انطلاق البطولة، وتفتتح البطولة بحضور عدد من المدعوين من القيادات الرياضية بالدولة من الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج ورؤساء الأندية الشطرنجية وأندية الجاليات، حيث تفتتح البطولة على الطاولة الأولى في تمام العاشرة والربع مساءً بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بالنادي.

نجوم في المنافسة

ويشارك في البطولة هذا العام، نخبة من اللاعبين الدوليين وعدد من الدوليين المواطنين والمقيمين ومن أندية الشطرنج بالدولة، وعدد من أندية الجاليات، يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار أرديشيسكو فيوريل من ملدوفيا، وقادر جوزينوف وإيلمر ماجيراموف من أذربيجان، والكوبي والتر برنسيبا واليوناني أستراتوس جيرفس.

وينضم إلى المشاركين عدد من الأساتذة الدوليين الأجانب والعرب يتصدرهم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكيلنج، والأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر، والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، والأستاذ الدولي المغربي علي صبار، إضافة إلى عدد من نجوم الإمارات ومن اللاعبين المتميزين من أكاديمية الشطرنج بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ومن أندية الجاليات المُقيمة بالدولة.

درة الأنشطة

وقال نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة، إن بطولة الوفاء لزايد هي درة الأنشطة للنادي خلال الشهر الكريم، وتحظى بمشاركة كبيرة من أندية الشطرنج بالدولة، وأندية الجاليات، إضافة إلى عدد من المدربين العاملين بالدولة، وحملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً.

وأشار إلى أن النادي سينظم بطولة الشطرنج الخاطف (بليتز) للفرق، والتي من المتوقع أن تشارك فيها إلى جانب أندية الدولة الشطرنجية، كل من أندية الجاليات، إضافة إلى فرق من الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة ومن مدينة دبي، وهي بطولة تُنظم في دورتها السابعة، ضمن الأنشطة الرمضانية للنادي، بعد نجاحها المتميز في دوراتها الست في الأعوام السابقة.

مشاركة متميزة للفتيات

وتحظى بطولة «الوفاء لزايد»، بمشاركة كبيرة من الفتيات والسيدات، ومنهن نجمات منتخب الإمارات من لاعبات نادي دبي للشطرنج، وعدد من لاعبات أندية الجاليات المقيمة بالدولة، ومنها النادي الفلبيني ونادي الجالية الهندية، وعدد من أندية الجاليات العربية المقيمة، ويرأس الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم حكام البطولة، ويساعده الحكم الدولي جمال قاسم ويساعدهم الحكمان المحليان ماجد العبدولي ومحب سراج الدين.

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تقام بطولة «الوفاء لزايد 2019» للشطرنج، وفقاً للنظام السويسري الدولي، من 9 جولات، وزمن المباراة لكل لاعب 15 دقيقة إضافة إلى 5 ثوانٍ عن كل نقلة، اعتباراً من النقلة الأولى.