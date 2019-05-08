«رمضانية زايد» على خط الانطلاق

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أكملت اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، كافة استعداداتها لانطلاقة الحدث الرياضي الكبير والذي يطفئ شمعته الـ23 هذا العام، بإقامة 16 لعبة رياضية، ستجمع اللاعبين من مختلف أنحاء الدولة، ومن دول العالم أيضاً.

واكتسبت البطولة بعداً عالمياً وسمعة كبيرة من خلال استمرارها في جذب الرياضيين وتنظيم مختلف البطولات في كل عام.

وتستعد هذه النسخة لاستقبال رياضات جديدة بإضافة 7 لعبات مقارنة مع العام الماضي عندما شهدت البطولة 9 رياضات فقط هي كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والشطرنج، وأضيفت هذا العام 7 رياضات جديدة هي: الدواثلون وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات والجمباز، وتم توزيع هذه الرياضات على مدار 20 يوماً، من المتعة الرياضية والمجتمعية.

وستنطلق البطولة غداً بإقامة ثلاث منافسات وهي كرة القدم للأطفال تحت 14 عاماً وكرة السلة للرجال والسيدات، إضافة لسباق السيارات «الكارتينج».

أولمبياد مصغر

وحددت اللجنة المنظمة يوم 13 مايو الجاري موعداً لإقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الرياضية في نسختها الجديدة ومن المتوقع حضور جماهيري واسع خلال النسخة الحالية بعد أن تم تخصيص أنشطة ترفيهية مفتوحة لأفراد المجتمع في سبيل الاستمتاع بالأجواء الرياضية والترفيهية أثناء حضور المنافسات المختلفة وتمضية اليوم بصورة استثنائية لمتابعة الرياضات المختلفة والاستمتاع بالنشاطات المختلفة لكل أفراد المجتمع، وأصبحت بطولة زايد الرياضية بمثابة أولمبياد مصغر.

وشهدت النسخ الماضية تطوراً كبيراً ومشهوداً له، بزيادة أعداد المشاركين، وارتفاع سقف طموحاتهم، لما تقدمه من جديد كل عام، إضافة إلى التنوع الكبير في الألعاب المدرجة في برنامج البطولة، وحظيت البطولات السابقة بحضور جماهيري كبير، حيث تجاوز الحضور في كافة النسخ الماضية 60 ألف مشجع، ومنهم العوائل التي حرصت على التواجد ودعم الأصدقاء والأقارب المشاركين، إضافة إلى أفراد المجتمع الذين حضروا للمتابعة والاستمتاع بالفعاليات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة 23 وشرح كل ما هو جديد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة الثلاثاء المقبل.

68

أغلق باب التسجيل في الرياضات المختلفة، السبت الماضي، بعد أن خصصت اللجنة المنظمة، موقعاً إلكترونياً لاستقبال طلبات التسجيل في الألعاب الجماعية والفردية الـ16، واستقبلت اللجنة طلبات كثيرة على مستوى الألعاب الجماعية بلغت 68 فريقاً، إضافة إلى الألعاب الفردية ويتوقع وصول عدد المشاركين إلى قرابة 3000 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها.