تتويج الفائزين في بطولة المدارس للكاراتيه

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير، على صالة مدرسة الأندلس بالشارقة، منافسات بطولة المدارس الأولى للكاراتيه، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات يمثلون 14 مدرسة لفئات الأشبال والفتيات من عمر 10 سنوات وحتى 17 سنة فئة الشباب والآنسات، تنافسوا في 11 مسابقة للكاتا والكوميتيه الفردي، وحرص اتحاد الكاراتيه على منح البطولة في نسختها الأولى أهمية كبرى ما جعل حجم المشاركة كبيرة من المدارس، ما يبشر بالمزيد من المشاركة في السنوات القادمة.

نجاح البطولة

وحضر فعاليات البطولة وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات والخبير هشام سري السكرتير الفني للاتحاد والمدير الفني للبطولة، وميسون أميري المدير التنفيذي، ود. منال عبدالحميد منسقة أنشطة البطولة وحازم سليم منسق أنشطة من اتحاد الرياضة المدرسية.

وأشاد ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً وقال إن ارتفاع مستوى البطولة يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة، موجهاً الشكر للاعبين واللاعبات وحكام البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، ووجه شكره لاتحاد الرياضة المدرسية، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك ومرحباً بإقامة مذكرة تفاهم وتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية.