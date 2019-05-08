ختام ناجح لقوى شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، منافسات ألعاب القوى، ضمن أنشطة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية، بحضور العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، والملازم أول طارق محمد الحمادي مدير فرع الأنشطة الرياضية، وعدد من ضباط ومنتسبي القطاع الأمني، وتم تكريم الفائزين على مستوى الفردي والفرقي في ختام البطولة التي شهدت تنافساً قوياً بين الإدارات المختلفة المشاركة.

وشملت بطولة «أم الألعاب» أربع مسابقات وهي: الجري لمسافة 400 م، ودفع الجلة، والوثب الطويل وجري لمسافة 1500م، وأقيمت على مستوى القطاع الأمني في الإمارة، وحل في المركز الأول على مستوى الترتيب الفرقي للإدارات العامة، مكتب القائد العام ونائبه، فيما جاءت إدارة الدفاع المدني في المركز الثاني، وحصلت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة على المركز الثالث.

ومن جانبه، أشاد العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب الشرطة، بالحماس الذي أبداه المشاركون من الإدارات المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني، ومبادرتهم إلى المشاركة في منافسات ألعاب القوى، مثمناً جهود القيادة الفعالة والملموسة من خلال الاهتمام بتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة حرصاً على تنمية القدرات والمهارات الرياضية لمنتسبي القطاع الأمني.