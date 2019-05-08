أبطال «القفال» يتسلّمون مفاتيح السيارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلم أبطال سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مفاتيح السيارات الفارهة المقدمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي أقيم الجمعة الماضي.

وسلمها في مقر النادي، هزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، وفاز طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول ونال سيارة رينيج روفر 2019 إضافة إلى جائزة مالية ضخمة، وحصل طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على سيارة لكزس ال اكس ستيشين 2019 ، ونال طاقم السفينة حشيم 199 لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، جائزة المركز الثالث.