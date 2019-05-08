عاشق الطائرة يجني 4 ملايين في 6 دورات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استطاع المواطن جاسم محمد أحد أبرز ملاك فرق الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية أن يجني 4 ملايين درهم في الدورات الـ6 الماضية في المقابل أنفق 2.5 مليون درهم من أجل إعداد الفرق التي شارك بها في البطولة.

عشق الكرة الطائرة لا حدود له بالنسبة لجاسم الذي ينفق سنويا أكثر من 400 ألف درهم لإعداد فريقين قادرين على المنافسة على اللقب، ونظراً لخبرته الواسعة في الدورة نجح جاسم في التتويج باللقب 3 مرات إلى جانب حصوله أكثر من مرة على المركز الثاني والثالث.

ويحصل بطل الكرة الطائرة على جائزة مالية بـ600 ألف درهم مقابل 500 ألف للوصيف و400 للمركز الثالث، وسبق لجاسم أن حصل على المركز الأول والثاني معاً في نفس الدورة على غرار العام الماضي عندما التقى فريقاه في النهائي، وجنى بذلك 1.1 مليون درهم.

ويدخل جاسم الدورة الحالية بفريقي «دبي 2020» و«دبي 2021» وأنفق من أجلهما أكثر من 400 ألف درهم لتجهيزهما للبطولة، حيث استقطب بالإضافة إلى مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين 4 لاعبين في خانة الأجانب، هم البحريني ناصر عنان ومواطنه محمد يعقوب والسعودي أحمد البخيت والكوبي هرنانديز راموس.

لا يخشى جاسم خسارة الأموال التي أنفقها لأنه يفعل ذلك ليس من أجل الربح بل بهدف المساهمة في إظهار صورة جيدة عن الكرة الطائرة الإماراتية وقدرتها على تقديم مستوى فني عالٍ جاذب للنجوم.

وقال في هذا السياق: أبذل كل هذه الجهود حتى أظهر للناس وللعالم أن الكرة الطائرة في الإمارات بإمكانها أن تتطور وأن تصبح وجهة مفضلة لنجوم اللعبة في العالم، لديّ لاعبون مستواهم في الدوري متوسط ولكن بمجرد المشاركة معي في الفريق والالتزام بالتدريبات يقدمون مستويات أعلى بكثير مما نشاهده في دوري الكرة الطائرة.

وأضاف: دورة ند الشبا أصبحت حدثاً عالمياً يتابعه كل نجوم الكرة الطائرة لأنهم ينتظرون بفارغ الصبر دعوتهم من أحد الفرق للمشاركة فيها.