10 فرق تشارك في سلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دخلت الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تستضيفها صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، مراحل الإعداد النهائية للمنافسات والتي يشارك فيها 10 فرق، وتنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم 21 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق دبي لأصحاب الهمم وديوا والأنصاري للصرافة، ودناتا وبلدية دبي في المجموعة الأولى، وتضم المجموعة الثانية هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والنيابة العامة والبستان وهيئة الصحة بدبي

وتبدأ المباريات بالجولة الأولى الاثنين المقبل، والتي تشهد 4 مباريات، حيث يلتقي دبي لأصحاب الهمم مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والأنصاري للصرافة مع دناتا ضمن المجموعة الأولى، وهيئة الطرق مع دبي للإسعاف وهيئة الصحة بدبي مع البستان.

ويلتقي في اليوم الثاني صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان في المجموعة الثانية، ويلتقي في المجموعة الأولى الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم، وبلدية دبي مع دناتا، ويلتقي في الجولة الثالثة دبي لأصحاب الهمم مع دناتا، وبلدية دبي مع ديوا ضمن المجموعة الأولى، وهيئة الطرق مع البستان والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف، ويلتقي في الجولة الرابعة دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق ضمن المجموعة الثانية، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.