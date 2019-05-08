نجـوم «الطائـرة العالميّـة» تسطـع في سماء «ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغـــربي

تسابقت الفرق المشاركة بمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية «ناس» في استقطاب أبرز النجوم المحليين والعالميين من أجـل المنافسة على اللقب الغالي للدورة، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وفي قراءة لقائمة التعاقدات التي أجرتها الفرق يبدو واضحا أن المنافسة ستكون مشتعلة وعلى أشدها في نسخة 2019، وخاصة بالنسبة لـ«المفاجأة» و«فهود زعبيل»، ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في الطائرة 81 لاعبا من 16 جنسية.

وتستهل الكرة الطائرة منافساتها بإقامة مباراتين الليلة، حيث يلتقي المفاجأة وفهود زعبيل في تمام الساعة العاشرة مساء لحساب المجموعة الأولى، فيما يلتقي فريقا البركان ودبي 2021 منتصف الليل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أسماء لامعة

ومن أبرز الأسماء التي ستسطع في سماء «ناس» لاعب فريق المفاجأة بطل نسخة 2017، المغربي محمد الحشدادي أحد نجوم الدوري الإيطالي للكرة الطائرة هذا الموسم مع فريقه نادي طونو كالابريا.

وحقق حشدادي أرقاماً مميزة في بداية هذا الموسم، حيث احتل إلى حدود الجولة الـ15 صدارة هدافي الدوري الإيطالي، الذي يعتبر أحد أقوى الدوريات العالمية، قبل أن يتخلى عن الصدارة ويصبح في المركز الثالث بعد جولتين برصيد 341 نقطة، أي بمعدل 5.6 نقاط في كل جولة، وأنهى الحشدادي موسمه مع فريقه بتسجيله 515 نقطة.

ولعب الحشدادي لفائدة هوريكاني الفنلندي في موسم 2015-2016، ثم في أنقرة التركي قبل أن ينتقل في موسم 2016-2017 إلى «أنسان سيفينغ بنك» الكوري الجنوبي ومنه إلى ملعب بواتييه الفرنسي الذي لعب له في 2017 قبل أن يوقع في العام نفسه إلى فريق طونو كالابريا الإيطالي.

كما لعب محمّد الحشدادي للمنتخب المغربي وتوج معه بجائزة أفضل مهاجم خلال بطولة إفريقيا عام 2015، كما شارك في 2014 في بطولة العالم للأندية.

وإلى جانب الحشدادي تعاقد المفاجأة مع لاعب منتخب كوبا بيست أستينغو يوردن الذي يلعب لفريق غازبروم في الدوري الروسي، ويعد أبرز لاعبي دورة ند الشبا إضافة إلى استقطابه لاعبين مقيمين في الدولة هما الصربي اوروس لا ليك والمصري صالح فتحي وأبرز نجوم دوري الطائرة مثل راشد أيوب ومحمد البادي، وهو ما يرفع سقف طموحات فريق المفاجأة للمراهنة بجدية على لقب دورة ند الشبا.

واختار فريق 2020، حامل لقب العام الماضي تحت اسم «إف3»، الاستقرار ومواصلة التجربة مع ثنائي منتخب البحرين ناصر عنان ومحمد يعقوب، ويعتبر عنان أكثر اللاعبين ظهورا في الدورة منذ فتح المجال للاعبين العرب للمشاركة في البطولة في نسخة 2014، ولعب هذا الثنائي دوراً مهماً في تتويج «إف3» بلقب النسخة الماضية.

ومن أبرز نقاط قوة ناصر عنان أنه أكثر لاعب صاحب خبرة في دورة ند الشبا بفضل مشاركاته المتتالية، إضافة إلى كونه لاعب نادي النصر في الدوري المحلي، كما تعاقد «2021» مع 3 لاعبين مقيمين هم الصربي فوجيسلاف سكوريك ومواطنه بريدراج بتكوفيس والبرازيلي يكمان نونيس، ولاعبين مميزين من الدوري الإماراتي مثل محمد عبد العزيز شمل المعمري ومحمد سلطان السويدي وعامر غلام وأحمد المرزوقي.

ويعول فريق 2021 على الثنائي المكون من السعودي أحمد البخيت أحد أبرز لاعبي الخليج والكوبي هرنانديز راموس الذي لعب في 2016 لفائدة فريق إم آر إم آر 1.

ويذكر أن هرنانديز راموس المولود في 11 سبتمبر 1989، يعتبر من أميز اللاعبين في الكرة الطائرة في كوبا، إذ سبقت له المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة العالم للكرة الطائرة بإيطاليا في العام 2010، ويلعب راموس في الوقت الراهن لفريق إكسبريفا مولتيفا في الدوري الإيطالي، كما ضم «2020» لاعبين مقيمين في الدولة وهم التونسي وائل الشماخي والصربي نيمانجا فيديك والباكستاني جمال محمد.

أما فريق فهود زعبيل فقد تعاقد مع التشيكي ديفيد كينكت ديفيد والفرنسي روسارد ثيبو الذي يعد أحد أبرز لاعبي أوروبا في الوقت الحالي ويحمل في سجله العديد من الإنجازات من بينها المركز الثاني في بطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2011 مع منتخب بلاده.

ولعب ثيبو (25 عاما) لفائدة أندية تولوز وأراغو دي ساتي في الدوري الفرنسي من 2011 إلى 2016، ويحمل حاليا ألوان فريق اسيكو ريسوفيا في الدوري البولنــدي.

وضم فهود زعبيل 7 لاعبين من المقيمين في الدولة منهم 6 يحملون الجنسية الهندية ولاعب برازيلي وهو رانجيل لويس دي اوليفيرا، بينما تعاقد البركان مع الثنائي الأجنبي الكوبي يويندري كنديلان أرفاريز والباكستاني نصير أحمد شريف و4 لاعبين في فئة المقيمين وعدد من نجوم دورينا.