مطر الطاير: «ناس» نموذج لتطوير الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المقيمين على أرض الدولة لمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كما رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي عموما ولدورة ند الشبا الرياضية خصوصا، حيث انطلقت الدورة من توجيهات ودعم سموه وارتبطت باسم منطقة ند الشبا وبالمجمع الرياضي الذي أسسه سموه وجعله في صدارة المنشآت الرياضية، كما فتح أبوابه لجميع الرياضيين والجماهير من عشاق الرياضة للتنافس في مختلف الرياضات وتشجيع نجوم الرياضة من داخل وخارج الدولة.

وقال الطاير: توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت دورة ند الشبا الرياضية حدث العام وكل عام على مستوى الرياضة والمبادرات المجتمعية، كما أصبحت نموذجا يحتذى لتطوير القطاع الرياضي، على مستوى الابتكار والانتشار والجودة والارتباط بمختلف فئات المجتمع وخصوصا جمهور العائلات، ورغم أن منافسات الدورة تقام خلال شهر رمضان فقط، إلا أن تأثيرها يمتد على مدار العام، كما ساهمت في زيادة أعداد ممارسي الرياضة عموما وفي ظهور أبطال في رياضات جديدة انطلقت من دورة ند الشبا تحديدا وانتشرت مثل رياضة البادل تنس وظهور رياضات جديدة على برنامج المنافسات في كل عام.

وأضاف: ترتبط الدورة الحالية بعام التسامح، وهي تجسد أجمل صور التلاقي والتنافس والتعارف بين مكونات المجتمع بل وبين الرياضيين من داخل وخارج الدولة، حيث يلتقي الجميع في أجواء تنافسية رائعة وفي منشآت حديثة وأمام جمهور يشمل جميع أطياف المجتمع يتنافسون ويتعارفون وينالون جميعا شرف المشاركة في الدورة، كما ينال الأبطال مكافآت كبيرة تتناسب مع حجم إنجازاتهم وتشجعهم على المزيد من التطور.

كما أن الدورة تواصل نشر ودعم رياضات تعشقها جنسيات تعيش وتعمل بيننا، ومن الرياضات الجديدة هذا العام رياضة الكريكت الشهيرة في دول آسيا، ورياضات التزلج على الثلج الشهيرة في الدول الأوروبية والعديد من الدول الصديقة، كما انتشرت بين أوساط شبابنا، وهو أمر يدل على حرصنا ودعمنا للجميع ليعيشوا بسعادة ويستمتعوا على أرضنا الطيبة بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وختم مطر الطاير بالإشادة بجهود اللجنة المنظمة للدورة، برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.