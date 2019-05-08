عبدالرحمن أمين: 12 ساعـة بثّ عن الفعاليات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية ستخصص ما يقرب عن 12 ساعة بثّ خاصة بدورة ند الشبا الرياضية يومياً، حيث تنطلق التغطية المباشرة من الساعة التاسعة ونصف ليلاً وتستمر إلى نهاية المنافسات أي ما يعادل بين 5 و6 ساعات متواصلة، وبرنامج «سوالف ناس» الذي يبثّ قبل الإفطار ويسلط الضوء على الملخص العامّ في كل المنافسات وتقديم الجولات اللاحقة ومواضيع مختلفة أخرى، إضافة إلى إعادة بث المنافسات وأستوديوهات التحليل ليصل عدد الساعات المخصصة للدورة إلى 12 ساعة.

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية: «قمنا بتخصيص أستوديو يسبق حفل الافتتاح، وستتم تغطية كل المنافسات من مختلف المواقع بما في ذلك الألعاب الجديدة مثل الكريكت على ملاعب موانئ دبي العالمية في جبل علي والتزلج على الجليد في سكي دبي بالإمارات مول والتي سيتم تصويرها بكاميرات «فور جي» ونقل فعاليات الجري والدراجات الهوائية وتحدي ناس الليلي».

وأضاف: «ندرس تخصيص إحدى قنواتنا الرياضية لنقل منافسات الدورة فقط باعتبار أنه يوجد فعاليات رياضية أخرى بالتزامن معها مثل مباريات دوري الخليج العربي».