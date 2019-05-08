الجابري: قضاة الملاعب عنصر النجاح والتميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثنى سيف مطر الجابري، مدير فريق فهود زعبيل للكرة الطائرة، على مستوى التحكيم في منافسات دورة ند الشبا الرياضية، وأنه أحد العناصر المهمة لإنجاح كل بطولة، وقال: «تضم لجنة التحكيم حكاماً أصحاب خبرة وكفاءة عالية من الدوري الإماراتي، ونحن مرتاحون من هذه الناحية ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم التي بنجاحها سيتحقق نجاح البطولة وتميزها والمرور بها إلى بر الأمان».

وأضاف: «في غياب تقنية عين الصقر التي تم تطبيقها في دورات سابقة نتمنى أن تكون قرارات قضاة الملاعب موفقة وصائبة، وهو ما يحتاج إلى التركيز وتعيين الحكام الأكثر خبرة للمباريات الساخنة، خصوصاً في المجموعة الأولى الحديدية التي وضعت 3 فرق سبق لها التتويج بلقب البطولة، وستكون كل مباراة عبارة عن نهائي مبكر وهي فرق: فهود زعبيل، والمفاجأة، ودبي 2020».

وتابع: «البطولة الحالية من أقوى النسخ في تاريخ البطولة من الناحية الفنية بعد تغيير اللوائح والسماح باستقطاب كامل الفريق من لاعبي الأندية المحترفين محلياً ولاعبين اثنين من الأجانب المميزين في العالم ومن المقيمين، وعلى حكام الخط التحلي باليقظة نظراً لسرعة الكرات العالية وخاصة في الإرسال والضرب من الأطراف، ونناشد طاقم التحكيم أخذ الثقة وزمام المبادرة وعدم التردد في إعادة الكرة في حالة الشك في أي حالة غير واضحة، ونتمنى من اللجنة المنظمة لبطولة «ناس 2019» أن تكرّم أفضل طاقم تحكيم أدار المباريات بتميز ودون أخطاء أسوة باللاعبين».