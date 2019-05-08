السلة تدشن منافساتها الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدشن كرة السلة 3*3 منافساتها الليلة، بمنطقة «دي3» بحي دبي للتصميم بمشاركة 66 فريقا في 4 فئات هي الرجال والشباب والسيدات والناشئات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت بفستيفال سيتي العام الماضي وسط حضور جماهيري لافت.

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية، أن الإقبال على التسجيل كان كبيراً في بطولة كرة السلة 3*3، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 90 فريقا لكن بعد التدقيق تمت الموافقة على 66 فريقا، بواقع 21 فريقا للرجال و22 للشباب والسيدات 17 فريقا و6 فرق للناشئات، وقال: تم رفض تسجيل بعض الفرق بسبب عدم استيفاء شروط المشاركة عدد فرق الشباب مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح البناي أن هناك تنسيقا بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات لكرة السلة حول توفير أطقم الحكام المناسبة حسب الفئات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الأيام الأولى خلال التصفيات للرجال والشباب والأيام الموالية للسيدات والفتيات.

وستقام مباريات كل الفئات في اليوم نفسه خلال النهائيات، وقال: من المؤكد أن يكون المستوى الفني أقوى بكثير من العام الماضي بحكم وجود عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية وكذلك لاعبين مميزين من الجاليات المقيمة في الدولة وخصوصا من الفلبين وجنسيات أخرى تعشق كرة السلة، إضافة إلى بعض الفرق المشاركة باسم الدوائر والمؤسسات الحكومية، ما يعزز المنافسة بينها في فئتي الرجال والسيدات.

وكشف البناي أن البطولة ستقام بنظام دوري المجموعات من دور واحد لكل مجموعة لتحديد المراكز، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة للدور الثاني، الذي تقام مبارياته بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزون إلى الأدوار التالية وصولا إلى النهائي فيما يخوض الفريقان الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتكون كل فريق من 4 لاعبين (3 أساسيين ولاعب احتياطي) وتقام المباراة من شوط واحد مدته 10 دقائق ويتم احتساب نقطة عند التسجيل من داخل القوس ونقطتين من خارجــه.