مدرسة الخالدية بدبا الحصن تكرّم الفائزين بميداليات الأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقامت مدرسة الخالدية بدبا الحصن، حفلاً لتكريم طلابها الحائزين على عدد من الميداليات الملونة في بطولة القوس والسهم، ضمن منافسات الأولمبياد المدرسي الذي اختتم مؤخراً، وجمع فيه لاعبو المدرسة الميداليات الذهبية للفئات الثلاث المشاركة على مستوى الفرق.

وكرمت المدرسة الفائزين في الطابور الصباحي أمس، بحضور محمد خميس النقبي مدير المدرسة والذي أشاد بما حققوه من أداء رياضي مشرف، كما كرم مدير المدرسة، عصام أحمد نشأت، معلم التربية البدنية والصحية، ومدرب مركز تدريب الأولمبياد المدرسي للقوس والسهم.وتم خلال الحفل وأمام طلبة المدرسة تكريم الفائزين من فريق تحت 17 سنة، الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، كما فاز فريق تحت 15 سنة بالمركز الأول والميدالية الذهبية.