أحمد بن محمد يفتتح النسخة الـ7 من دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية؛ التي انطلقت في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي مساء اليوم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر حفل الإفتتاح، مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث إلى جانب ما يزيد عن ستة آلاف رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة يشاركون في المهرجان الرياضي الذي رصدت للفائزين - في الرياضات والأنشطة المختلفة التي تستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من مايو الجاري - جوائز مالية قيمة.