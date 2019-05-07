حمدان بن محمد: دورة ند الشبا ملتقى عائلي يرسخ القيم النبيلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في النسخة السابعة من دورة «ند الشبا» الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سموه في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو الجاري تحت شعار «قدرات لا حدود لها» وتُعقد مُنافساتها يومياً خلال شهر رمضان الفضيل اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً.

وقال سموه: «يسعدنا أن نتابع مدى التطور الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية كحدث رياضي ومجتمعي هو الأهم على أجندة دبي الرياضية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بما تحققه من أهداف في مقدمتها نشر ثقافة ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من المشاركين من مختلف فئات المجتمع اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة وحرصها على جعل الرياضة أسلوب حياة، في حين تسهم الدورة بالتعريف برياضات جديدة والتحفيز على ممارستها، من خلال منافسات متنوعة تضم الرياضيين المحترفين وكذلك الهواة من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف سموه «وجّهنا منذ البداية أن تكون دورة ند الشبا الرياضية للجميع من رياضيين وجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، وأن تكون أيضا ملتقى للعائلة يسهم في ترسيخ القيم النبيلة التي تحملها الرياضة، وتحفيز الصغار على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها بتشجيع من عائلاتهم لما لها من فوائد عديدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع وبما تمثله كمصدر للطاقة الإيجابية».

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أهمية العمل الاجتماعي والتطوعي في القطاع الرياضي، مشيراً سموه أن النسخة السابعة من دورة ند الشبا ستشهد تكريم الفائزين بجائزة البصمة الرياضية التي ارتبطت باسم الدورة بهدف تأكيد مكانة هذا العمل الإنساني، وحرص الدورة على تفعيل مختلف مساراته بكل ما يحمل من انعكاسات إيجابية مؤثرة على الصعيدين الرياضي والاجتماعي.

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