«طائرة الجلـوس».. هديّة جديدة إلى أصحاب الهمم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تعدّ الكرة الطائرة جلوس، من الألعاب المفضّلة لأصحاب الهمم في العديد من الدول، إلا أنها غير معروفة في الإمارات، وقد يشكل ظهورها لأول مرة من خلال المباراة الاستعراضية التي تقام خلال حفل افتتاح دورة ند الشبا الليلة، بداية انطلاقتها في الدولة، وتبنّيها بشكل رسمي من قبل أندية أصحاب الهمم، الذين صمّمت هذه اللعبة من أجلهم.

وكانت دورة ند الشبا وراء نشر لعبة «البادل تنس» في الدولة، وستكون هذه المرة نقطة انطلاق الكرة الطائرة جلوس، الهدية الجديدة لأصحاب الهمم.

ويقوم اللاعبون بممارسة هذه اللعبة وهم جلوس على الأرضية، ولا يعني ذلك أن هؤلاء اللاعبين عاجزون عن الحركة، إذ إن الكرة واتجاه حركتها المتغير، يفرض على اللاعبين أن يتحركوا في كل الاتجاهات، جانباً أو أماماً أو خلفاً، وتكون هذه الحركة بسرعة قدر الإمكان للوصول للكرة بالطرق المتفق عليها، باستخدام الأيدي بفعالية.

يتم تقسيم اللاعبين من أصحاب الهمم إلى مجموعات متشابهة، أو فئات متساوية القدرات الحركية نسبياً، طبقاً لنوع وطبيعة ودرجة الإعاقة، وبالنسبة إلى تصنيف الكرة الطائرة - جلوس للمعاقين، فهناك تصنيف طبي خاص بهذه اللعبة، ويجب على من يمارسها أن يمتلك أهلية المنافسة، ويتم تصنيف اللاعبين حسب درجة الإعاقة، وبواسطة طبيب مختصّ.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن الكرة الطائرة جلوس، من الألعاب الشعبية المفضلة لأصحاب الهمم، وهي تتميز بالقوة والدقة، وأن إدراجها ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، يؤكد مرة أخرى، المكانة التي يحتلها أصحاب الهمم في الدورة، حيث حرصت منذ نسختها الأولى، على أن يكونوا جزءاً رئيساً من فعالياتها المتعددة، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وصرح العصيمي أن الظهور الأول للكرة الطائرة جلوس في ند الشبا، رسالة تشجيعية إلى أندية أصحاب الهمم في الدولة، حتى تضعها من ضمن برامجها.