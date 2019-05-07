الســـ7ـــابعة.. أحلام وتسامح

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تنطلق النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية الليلة، بفعاليات متنوعة كعادتها تستهدف الرياضيين والجمهور والعائلة وأصحاب الهمم، ومختلف الفئات من الصغار والكبار، وبعدما احتفت النسخة الماضية بـ«عام زايد» تواصل الدورة مساهمتها في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية وستحتفي نسختها الجديدة بـ«عام التسامح» في دولة الإمارات من خلال تعزيز دورها الإنساني في الاهتمام بأصحاب الهمم وضم فئات جديدة من الجنسيات لتكون جزءاً فاعلاً منها عبر ضم لعبة الكريكيت بهدف تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

كما تواصل الدورة دعمها لأحلام الصغار من خلال إدراج فئات الناشئين والناشئات ضمن برنامج العديد من المسابقات مثل التزلج على الجليد والدراجات الهوائية والجوجيتسو وغيرها.

وتقام النسخة السابعة في 13 رياضة تشمل منافسات فردية وأخرى للفرق، ويشارك فيها نحو 6500 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، يتنافسون لإظهار تميزهم ومواهبهم لجني ثمار جهودهم في التدريب والاستعداد، بما تتيحه الدورة من فرصة للمشاركين لكسب خبرات إضافية وجوائز مالية والتعرف إلى رياضيين من مختلف الجنسيات.

وتشهد الصالة الرئيسة لمجمع ند الشبا الرياضي في الساعة العاشرة من مساء اليوم حفل افتتاح النسخة السابعة من الدورة والذي سيتضمن عروضاً تمزج بين الأداء التمثيلي والحركات الرياضية، تظهر نهج الإمارات في تحقيق الإنجازات ودعم فئات المجتمع.

كما تبرز تأثير الدورة في المجتمع وتحفيز جميع أفراده من مختلف الأعمار والجنسيات على ممارسة الرياضة، حيث ساهمت الدورة على مدار سبع سنوات في استقطاب أكثر من 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في المنافسات التي تشهد زيادة في عدد الرياضات والفئات في كل عام، كما ساهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات.

وتقام عقب مراسم حفل الافتتاح، مباراة استعراضية مخصصة لأصحاب الهمم في «رياضة كرة الطائرة من الجلوس»، والتي ستجمع اثنين من أفضل منتخبات هذه اللعبة على مستوى العالم، وهما منتخبا مصر وكازاخستان.

وتأتي هذه المباراة ضمن المبادرات التي تطلقها الدورة سنوياً لتعريف المجتمع بالرياضات الخاصة بأصحاب الهمم، حيث سبق أن احتضنت الدورات السابقة العديد من المباريات الاستعراضية المشابهة لفئات إعاقة مختلفة.

وقد تم تصميم «لعبة الكرة الطائرة من الجلوس» خصيصاً لتناسب من يهوى ممارسة اللعبة من الأفراد الذين يعانون إعاقات حركية، حيث يتنافسون وهم جلوس على الأرض بوجود 6 لاعبين أساسيين في الملعب.

حيث يتوجب على اللاعبين مجاراة حركة الكرة واتجاهاتها في الملعب بالتحرك في مختلف الاتجاهات للوصول إلى الكرة بالطرق المتفق عليها، حيث يتشابه قانون هذه الرياضة مع قانون كرة الطائرة المتعارف عليه مع بعض التعديلات البسيطة.

وتنطلق في الساعة الحادية عشرة مساء غد منافسات بطولة «البادل» تنس، وذلك بإقامة مباراتين في فئة الرجال المفتوحة تنطلقان عقب ختام فعاليات حفل الافتتاح في الصالة الرئيسة، حيث تقام بطولة «البادل» على الملاعب الحديثة المخصصة لها في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتجمع المباراتين، كلاً من: بيل بالاستر، وكارلوس لونا، مع محمد الجناحي، وسعيد المري وذلك في إطار المجموعة الأولى، ويلتقي بينجامين كاساني، وأكزافيه مايسون، مع إيميليو ميساس، وجيليرمو فيلافاني في المجموعة الثانية.

13 رياضة في 18 يوماً

يتضمن برنامج المنافسات 13 رياضة تتوزع على 18 يوماً في مجمع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، وكذلك في ملاعب الكريكيت التابعة لموانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي، وحي دبي للتصميم، و صالة نادي شباب الأهلي بالقصيص، وصالة نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص، وصالة التزلج في مول الإمارات.

وتشمل الرياضات: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، تحدي «ناس» الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3 x3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الثلج، والكريكيت، وتتضمن معظم الرياضات فئات عمرية مختلفة وكذلك فئات متنوعة حسب الرياضة من أجل توفير الفرصة لمختلف الرياضيين للمشاركة، فيما تضم فرق كرة قدم الصالات والكرة الطائرة مشاركة رياضيين محترفين من فرق ومنتخبات عربية وعالمية.