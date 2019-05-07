«سوبر الطائرة» يجمع شباب الأهلي والعين في نوفمبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حدد اتحاد الكرة الطائرة الأول من نوفمبر المقبل، موعداً لمباراة كأس السوبر بين العين بطل الدوري العام، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، كما أجرى قرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجديد، والذي يبدأ فيه شباب الأهلي، رحلة الدفاع عن اللقب بلقاء حتا في الدور الثاني، والذي ينتظر فيه النصر الفائز من لقاء الوصل والوحدة، وينتظر الجزيرة الفائز من لقاء بني ياس والظفرة، فيما يلتقي العين مع عجمان في الدور الثاني مباشرة.

كما أجرى الاتحاد، قرعة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وضمت الأولى فرق النصر حامل اللقب، العين، بني ياس، حتا والظفرة، وجمعت الثانية، فرق شباب الأهلي، الجزيرة، الوصل، عجمان والوحدة، وتقام المسابقة من 13 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين، ويفتتح بها الموسم الجديد، فيما أجريت قرعة الدوري العام للرجال، ويلتقي في الجولة الأولى النصر مع عجمان والظفرة مع بني ياس، والعين حامل اللقب مع الجزيرة وشباب الأهلي مع حتا والوصل مع الوحدة، على أن يتم إعلان توقيتات الدوري وكأس رئيس الدولة في وقت لاحق.

إنجاز كبير

وأكد ماجد سلطان المدير التنفيذي لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، على أهمية الإنجاز الذي حققه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعدما توج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

وأشار إلى أن الإنجاز يحسب لقطاع الألعاب بالنادي، برئاسة اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب، وقال: طائرة شباب الأهلي، وصلت إلى نهائي البطولات المحلية الثلاث للرجال في الموسم المنتهي، لكنها خسرت من النصر في نهائي كأس نائب رئيس الدولة، وأمام العين في الدور النهائي للدوري العام، بعدما تبادلنا والعين الفوز في مباراتي ذهاب وإياب «البلاي أوف»، قبل أن نخسر المباراة الفاصلة الأخيرة، نجحنا بالتعويض في نهائي الكأس الغالية، وخرجنا بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

الثقة وثقافة الفوز

وبين ماجد سلطان، أن لاعبي طائرة شباب الأهلي، اكتسبوا الثقة وثقافة الفوز من خلال الموسم الحالي، وأكد أن مواجهة طائرة العين، ليس بالأمر السهل، لأن العين يملك لاعبين على مستوى عال، ولديهم ثقافة الفوز، وقال: العين فريق بطولات، ومتعود على منصات التتويج، والحصول منه على لقب مثل كأس رئيس الدولة، أمر رائع، رغم أن شباب الأهلي، يملك أغلب لاعبي المنتخب الوطني الأول، لكنهم يحتاجون فقط إلى المزيد من الثقة، وهو ما اكتسبوه من خوضهم الكثير من المباريات القوية خلال الموسم المنتهي.

وأضاف: أعتبر الحصول على كأس التفوق العام في الكرة الطائرة هذا الموسم، واحداً من المكتسبات الهامة، لأنه يؤشر إلى أن اللعبة تسير على الخطى الصحيحة بنادي شباب الأهلي، في ظل الدعم الذي تحظى به من مجلس إدارة قطاع الألعاب في النادي، بقيادة اللواء محمد المري، والذي نجح في إكمال جهود وبرامج سابقة، وأتوقع أن يكون شباب الأهلي، ضيفاً دائماً على منصات التتويج في المواسم المقبلة، إلى جانب المنافسة بقوة خلال مشاركاته الخارجية.

فريق للمستقبل

وبدوره، قال خالد الدحيل، المدرب الوطني لفريق شباب الأهلي: كنا نطمح، للتتويج بدرع الدوري العام، لكننا راضون بما حققناه في هذا الموسم الصعب على الجميع، مع مشاركة الفئات الجديدة من المقيمين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة وحاملي الجوازات، والآن أصبح لدينا فريق للمستقبل، وسننافس بقوة على كل بطولات المواسم المقبلة، فيما قال ماجد خميس كابتن شباب الأهلي: الفوز بالكأس الغالية، جاء في وقته، وبعد خسارة الدوري، ليكون مسك الختام للموسم، وإضافة للقب مهم إلى خزينة النادي، وسيكون المستقبل أفضل، وننافس على البطولات المحلية والخارجية.

طموح

قال ماجد ثاني لاعب شباب الأهلي، إنهم كلاعبين سعوا كثيراً لتحقيق لقبين في الموسم الحالي، وكانوا قريبين من ذلك، ولكن تحقق لقب واحد غال على الجميع، وهي كأس رئيس الدولة، لتكون مسك الختام للموسم، وأضاف: الفريق أصبح يمتلك إمكانيات كبيرة، وطموحنا المقبل المنافسة على البطولات الخارجية، إلى جانب السعي لحصد كافة البطولات المحلية.